وقفات إحتجاجية وطنية ضد نتائج الحركة الإنتقالية للوزير محمد حصاد ﻿

أعلنت مكاتب جهوية وإقليمية لنقابات التعليم عن تنظيم وقفات إحتجاجية وطنية الأسبوع المقبل، أمام الأكاديميات ونيابات التعليم، ضد نتائح الحركات الإنتقالية الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية

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أعلنت مكاتب جهوية وإقليمية لنقابات التعليم عن تنظيم وقفات إحتجاجية وطنية الأسبوع المقبل، أمام الأكاديميات ونيابات التعليم، ضد نتائح الحركات الإنتقالية الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي.



ودعت تنسيقيات جهوية لنقابات التعليم، منخرطيها وضحايا الحركة الذي يعدون بالمئات، إلى التعبئة والإستعداد لتنظيم وقفات إحتجاجية ميدانية بالأكاديميات والمديريات الإقليمية، لإجبار مصالح الموارد البشرية محليا لإعادة دراسة بعض الحالات التي لم تنصف من قبل الحركة الإنتقالية التي أعلنتها الوزارة مؤخرا.



وتأتي دعوات الأساتذة الخروج للإحتجاج بالشارع، تزامنا وإعلان النتائج الأولية لمباريات التعاقد التي أعلنت عليها الوزارة، والتي ستمكن من إلتحاق عدد كبير من الأطر التربوية بالمؤسسات التعليمية على المستوى الوطني.