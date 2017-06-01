100 مليون تُشعل الحرب بين إخوان بن كيران بأكادير ﻿

كشف مصدر مطلع، من داخل المجلس البلدي لأكادير، عن صراع كبير بين أعضاء المجلس المسير المنتمين لحزب العدالة والتنمية، بينهم برلمانيي الحزب بالمدينة بسبب 100 مليون سنتيم قيل بأنها مساهمة البلدية في

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كشف مصدر مطلع، من داخل المجلس البلدي لأكادير، عن صراع كبير بين أعضاء المجلس المسير المنتمين لحزب العدالة والتنمية، بينهم برلمانيي الحزب بالمدينة بسبب 100 مليون سنتيم قيل بأنها مساهمة البلدية في مهرجان تيميتار الذي يواصل حصد الفشل وغضب الساكنة والفاعلين بالمدينة منذ الدورات الأخيرة.



وحسب ذات المصادر، فقد جرت مشاداة كلامية بين مسؤولي الحزب والبلدية، حيث رفض برلماني باسم الحزب دعم المهرجان بشكل قاطع، مهددا بنقل صراع الدعم إلى الأجهزة التنظيمية للحزب بعد موافقة العمدة ونائبه على منح 100 مليون سنتيم بالإضافة إلى اللوجستيك وتخصيص إمكانيات البلدية لمنظمي المهرجان.



ويأتي صراع البيجديين الخفي حول الدعم المالي لمهرجان تيميتار، تزامنا وإعلان المحكمة الدستورية عن إلغاء مقعد برلماني للبام بالمدينة، حيث يراهن الحزب الذي يسيطر بأغلبية مريحة على المجلس البلدي لأكادير، الحصول على مقعد نيابي ثالث ضمن المقاعد البرلمانية المخصصة للمدينة.