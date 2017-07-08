فيديو صادم: مثليان يتبادلان القبل أمام الكاميرا..شوفو أشنو دارو ﻿

شوف تيفي
في مشهد صادم للغاية، تداولت مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك مقطعا لفيديو مُصور يوثق إقدام مثليين بإحدى المنازل السكنية على تبادل القبل الساخنة أمام أعين الكاميرا.
وفي تفاصيل الفيديو الصادم، يقوم الشابان المثليان بتبادل القبلات الساخنة خلال تدخينهما للسجارة حيث يقومان بتوثيق تلك اللحظة.
هذا واستنكر رواد المواقع التواصلية هذا الأمر مطالبين الجهات المعنية بالتدخل واتباع المسطرة القانونية في حق الشابين.
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