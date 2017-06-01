مؤلم.. اغتصاب لاجئة وقتلها بعد خنق رضيعها ﻿

كشفت وسائل إعلام تركية، أن لاجئة سورية قُتلت بعد تعرضها لإعتداء جنسي ، من طرف شخصين، بالإضافة إلى خنق رضيعها البالغ قيد حياته من العمر 10 أشهر.

شوف تيفي

كشفت وسائل إعلام تركية، أن لاجئة سورية قُتلت بعد تعرضها لإعتداء جنسي ، من طرف شخصين، بالإضافة إلى خنق رضيعها البالغ قيد حياته من العمر 10 أشهر.

وأضافت المصادر ذاتها، أن السلطات التركية تمكنت من إيقاف الجانيين بعد اعترافهما بالمنسوب إليهما، وفي تفاصيل الواقعة، اقتحم الموقوفان منزل اللاجئة السورية وأمسكا بها وبطفلها واقتاداهما إلى غابة في مدينة ساكاريا غرب البلد، حيث عثر القرويون على جثتيهما يوم الخميس، كما أكدت التقارير أن مرتكبي هذا الفعل الإجرامي سبق ونشب بينهما وبين زوج الضحية شجار عنيف قبل أيام.

وبهذا الشأن، توعد رئيس بلدية سكاريا زكي توجواوغلو على "تويتر" بمعاقبة مرتكبي "هذه المجزرة الوحشية »، ومن جهته أكد رئيس الوزراء بن علي يلدريم إنه سيتم ترحيل أي سوري يتورط في جريمة.