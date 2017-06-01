عاجل: حريق داخل أحد السجون وهافــــين ﻿

تم صباح اليوم السبت السيطرة على الحريقين اللذين نشبا ، بكل من المنطقة الغابية ''دوار المثاليث'' بسجنان وبمنطقة ''جبل سيدي البشير'' من عمادة مرنيصة بمعتمدية بنزرت الجنوبية، وفق ما أفاد به (وات)، محمد

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تم صباح اليوم السبت السيطرة على الحريقين اللذين نشبا ، بكل من المنطقة الغابية "دوار المثاليث" بسجنان وبمنطقة "جبل سيدي البشير" من عمادة مرنيصة بمعتمدية بنزرت الجنوبية، وفق ما أفاد به (وات)، محمد قويدر والي بنزرت ورئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة.

وأضاف المصدر أن حريق منطقة دوار المثاليث بسجنان، "رغم أهميته وخطورته، بسبب التضاريس الوعرة وقوة رياح الشهيلي التي شهدتها المنطقة، تمت السيطرة عليه، بفضل تفعيل برنامج النجدة الجهوي واستنفار كل الآليات والهياكل المعنية، إذ لم تسجل أية أضرار بشرية.

كما لم تتضرر الزراعات الخاصة ولا الحيوانات أو المنازل، باستثناء ما التهمته النيران من غابة شعراء في حدود 20 هك.

يذكر أن مصالح الحماية المدنية والغابات والهياكل الأمنية، "تولت تفعيل برنامج اليقظة الجهوي في منطقتي الحريقين، لمدة 24 ساعة على الأقل، إلى حين التأكد نهائيا من عودة المكان لهدوئه الطبيعي".