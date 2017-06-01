درجات الحرارة تصل إلى 43 في هذه المناطق في المملكة ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تستمر الأجواء الحارة نوعا ما بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة بالقرب من السواحل خلال الصباح والليل، مع

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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تستمر الأجواء الحارة نوعا ما بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة بالقرب من السواحل خلال الصباح والليل، مع تكون كتل ضبابية محلية واحتمال نزول أمطار جد خفيفة على السواحل الوسطى.

وسيلاحظ، خلال الظهيرة، تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط، فيما سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة. وستهم زوابع رملية خفيفة الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و27 بجنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و22 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 37 و43 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 33 و37 درجة بالهضاب العليا الشرقية وسهول تادلة والرحامنة وداخل منطقة الشياظمة، وما بين 27 و34 درجة شمال المنطقة الشرقية والساحل المتوسطي والريف والسايس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و28 درجة بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي والمرتفعات.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز وما بين طنجة والصويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.