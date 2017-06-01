عاجل: إيطاليا تستيقظ على وقع فاجعة مميتة وهاشنو وقع ﻿

أفادت فرق الإطفاء الايطالية بمقتل ثلاثة أشخاص وفقدان خمسة آخرين إثر انهيار طابقين من مبنى صغير مؤلف من أربعة طوابق في بلدة توري انونزياتا الواقعة عند سفح بركان فيزوف قرب نابولي.

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أفادت فرق الإطفاء الايطالية بمقتل ثلاثة أشخاص وفقدان خمسة آخرين إثر انهيار طابقين من مبنى صغير مؤلف من أربعة طوابق في بلدة توري انونزياتا الواقعة عند سفح بركان فيزوف قرب نابولي.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن القتلى الثلاثة هم رجل وامرأته وابنهما، مضيفة أن من بين المفقودين الخمسة أفراد أسرة مكونة من أب وأم وطفلين.

وفتحت النيابة العامة المحلية تحقيقا في هذا الحادث الذي عزته إلى الإهمال.

وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا مباشرة قبل انهيار المبنى ضجيج مرور قطار لشحن البضائع على السكة المحاذية للمبنى المنكوب.

ويفتش 30 إطفائيا وعشرات المتطوعين من الوقاية المدنية اضافة الى أقارب الضحايا بين الانقاض عن المفقودين، وتم إيقاف سير القطارات على السكة المجاورة بشكل احتياطي