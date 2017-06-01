مواطنون يوقعون عريضة ضد طاكسيات ''كازا فوايجور'' لهذه الأسباب ﻿

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كشفت يومية المساء في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري أن مجموعة من المواطنين شرعوا بجمع 10آلاف توقيع ووضعها مرفوقة بشكاية على مكتب وزير الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء-السطات من أجل وضع حد للإبتزاز الذي يتعرضون له من طرف بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة المتواجدة أمام محطة القطار والمحطة الطرقية وكذا التصرف اللامهني لبعض السائقين.
وأضاف المشتكون أن سائقي سيارات الأجرة يفرضون على الراكبين بعض الشروط الخاصة مقابل نقلهم إلى الوجهة المطلوبة والمتمثلة في تحديد سعر الرحلة مسبقا دون استعمال العداد.
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