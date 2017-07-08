بالصور.. شاب في مقتبل العمر يشنق نفسه بالقنيطرة ﻿

تناقلت الصفحات القنيطرية مساء يومه الجمعة صورة لشاب في مقتبل العمر أقدم على شنق نفسه بالغابة المجاورة لأكاديمية الشرطة بمدينة القنيطرة.

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تناقلت الصفحات القنيطرية مساء يومه الجمعة صورة لشاب في مقتبل العمر أقدم على شنق نفسه بالغابة المجاورة لأكاديمية الشرطة بمدينة القنيطرة.

هذا ورجحت ذات المصادر أن يكون الشاب قد قام بوضع حد لحياته لأسباب شخصية جعلته يقدم على الإنتحار وسط غفلة من الجميع.

وفور إِشعارها بالحادث، حلت بعين المكان العناصر الأمنية من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات واقعة الإنتحار، كما تم نقل جثة الهالك إلى المستشفى لإخضاعه للتشريح الطبي والتعرف على هويته.