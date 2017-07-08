خطير وبالصور..الملقب بغوريلا ''عاجباه صحتو '' واغتصب عدد كبير من الفتيات ﻿

توصلت شوف تيفي بتفاصيل حصرية بخصوص الشاب العشريني الذي تداولت صوره يومه الجمعة عبر موقع التواصل الإجتمعي فايسبوك، حيث أفادت مصادرنا أن الشاب الملقب بغوريلا يقطن بحي التشارك بالدارالبيضاء معروف

شوف تيفي

توصلت شوف تيفي بتفاصيل حصرية بخصوص الشاب العشريني الذي تداولت صوره يومه الجمعة عبر موقع التواصل الإجتمعي فايسبوك، حيث أفادت مصادرنا أن الشاب الملقب بغوريلا يقطن بحي التشارك بالدارالبيضاء معروف بالكريساج واغتصابه للعديد من الفتيات العاملين بالمنطقة المذكورة.

وأضافت مصادرنا، أن غوريلا يتقاضى أجرا شهريا من طرف المعنيات بالأمر مقابل حمايتهن من العصابات الإجرامية، كما أنه وبعد تعاطيه للكحول يشرع في ضرب نفسه بواسطة آلة حادة « الزيزوار ».

وأكدت مصادر موثوقة أن المعني بالأمر يعتدي جنسيا على جميع الفتيات اللواتي يعترض طريقهن، حيث وبالرغم من ذلك لا يجرأن على تقديم شكاية لدى الضابطة القضائية بسبب خوفهن منه.