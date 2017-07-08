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بالرغم من غلاء التذاكر..موس ماهر يحيي حفلا غنائيا بلندن بشبابيك مغلقة

بتاريــخ : 8 يوليوز 2017 / 01:00 بالرغم من غلاء التذاكر..موس ماهر يحيي حفلا غنائيا بلندن بشبابيك مغلقة | ثقافة و فنون
بالرغم من غلاء التذاكر..موس ماهر يحيي حفلا غنائيا بلندن بشبابيك مغلقة
سيحيي الفنان المغربي موس ماهر ليلة يوم غد السبت حفلا غنائيا بإحدى القاعات المعروفة بلندن رفقة فنانين آخرين ويتعلق الأمر بكل من سمير بوت وحنان حجاج وذلك خلال نفس سهرة منتصف الليل.

شوف تيفي

سيحيي الفنان المغربي موس ماهر ليلة يوم غد السبت حفلا غنائيا بإحدى القاعات المعروفة بلندن رفقة فنانين آخرين ويتعلق الأمر بكل من سمير بوت وحنان حجاج وذلك خلال نفس سهرة منتصف الليل.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن جميع تذاكر الحفل قد بيعت بالرغم من غلائها حيث بلغ ثمنها800 درهم.

جدير بالذكر أن الفنان موس ماهر أطلق أغنيته الجديدة هذا الأسبوع تحمل عنوان الهربة حكى فيها عن تجربته مع الهجرة خارج أرض الوطن.

 

‫شوف تيفي

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ثقافة وفنون شوف تيفي موس ماهر لندن

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