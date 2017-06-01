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أخنوش يجتمع برجال المال والأعمال لبحث الإستثمار في إقليم الحسيمة

بتاريــخ : 8 يوليوز 2017 / 00:50 أخنوش يجتمع برجال المال والأعمال لبحث الإستثمار في إقليم الحسيمة | بوليتيك
أخنوش يجتمع برجال المال والأعمال لبحث الإستثمار في إقليم الحسيمة
قام عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، برفقة وزراء الحزب بالحكومة وأعضاء بمكتبه السياسي، بزيارة لمدينة طنجة للقاء رجال الأعمال في المنطقة، لإ ستعراض آفاق التنمية والإستثمار في إقليم

شوف تيفي

قام عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، برفقة وزراء الحزب بالحكومة وأعضاء بمكتبه السياسي، بزيارة لمدينة طنجة للقاء رجال الأعمال في المنطقة، لإ ستعراض آفاق التنمية والإستثمار في إقليم الحسيمة وتشجيع رجال الأعمال على إستكشاف واستغلال الإمكانيات التي تتيحها المنطقة.

ووفق بلاغ للحزب، ''ركزت الزيارة أيضا على تبادل الرؤى مع ما يقرب من ثلاثين من رجال الأعمال الذين حضروا اللقاء حول إمكانية إطلاق مشاريع بالإقليم، واستكشاف فرص وظروف الاستثمار، واستعراض الحاجيات والوقوف على أي معيقات محتملة وطرق رفع جاذبية الإقليم''، كما ''شدد عدد من المشاركين في اللقاء على الإمكانيات المرتبطة بالسياحة في منطقة معروفة بجمال مناظرها الطبيعية، وجاذبية ساحلها، ونشاطها السياحي في مجال الأعمال، بالإضافة للفرص المهمة التي يتيحها القطاع الصناعي والخدماتي خصوصا فيما يتعلق بصناعة النسيج والتوريد والتعاقد في مجال السيارات والأوفشورينغ والعقار الصناعي وقطاعي الفلاحة والصيد البحري''.

وإستنادا للبلاغ، ''أشار الوزراء التجمعيون إلى أن المشاريع المبرمجة في المنطقة تحظى برعاية مولوية سامية، وبتتبع مستمر سيمكن بكل تأكيد من تسريع وثيرة إنجاز هذه المشاريع، حيث شكل هذا اللقاء فرصة لاستحضار المسؤولية الإجتماعية وانخراط رجال الأعمال في مصاحبة جهود التنمية التي يعرفها الإقليم والعمل على تحقيق تنمية متوازنة وشاملة بالحسيمة''، حبث أبدى ''الفاعلون الحاضرون اهتماما بالغا بالدينامية التي يشهدها الإقليم، مذكرين بأن الوطنية هي المساهمة في الاستقرار والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للوطن، وهي أولويات للقطاع الخاص كما هي بالنسبة للمسؤولين العموميين''.

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