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مجهولون يعتدون على عمال للنظافة بوجدة

بتاريــخ : 8 يوليوز 2017 / 00:03 مجهولون يعتدون على عمال للنظافة بوجدة | حوادث و حقوق
مجهولون يعتدون على عمال للنظافة بوجدة
تعرض بعض عُمال النظافة بحي السلام بمدينة وجدة إلى اعتداءات شنيعة من طرف مجموعة من الأشخاص كانوا في حالة غير طبيعية، اضطر من خلالها يوم أمس الخميس على الساعة الثانية صباحا إلى التوقف عن العمل

شوف تيفي

 تعرض بعض عُمال النظافة بحي السلام بمدينة وجدة إلى اعتداءات شنيعة من طرف مجموعة من الأشخاص كانوا في حالة غير طبيعية، اضطر من خلالها يوم أمس الخميس على الساعة الثانية صباحا إلى التوقف عن العمل احتجاجا على هاته الإعتداءات التي طالت زملائهم في العمل.

وحسب مصادر محلية فإن ضحايا الإعتداء تفاجئوا بمجموعة من المجهولين يعترضون سبيلهم ويمنعونهم عن العمل حيث قاموا بخلق اافوضى بعدما قاموا بتشتيت النفايات بالحي المذكور.

وفور تعرضهم لمثل هاته الإعتداءات، قام المعنيون بالأمر بإشعار رجال الأمن بالواقعة لكن دون جدوى، ما جعل زملائهم يوم أمس الخميس من القيام بالوقفة احتجاجا على هذا السلوك المرفوض.

 

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حوادث وحقوق عمال نظافة اعتداء

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