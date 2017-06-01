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بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 23:54 من جديد...اعتقال 14 شخصا بالحسيمة وحل الأزمة يزداد تعقيدا | بوليتيك
من جديد...اعتقال 14 شخصا بالحسيمة وحل الأزمة يزداد تعقيدا
بعد أيام من عودة الهدوء والحياة إلى طبيعتها العادية، عرفت شوارع مدينة الحسيمة مساء اليوم مطاردات بين مجموعة من المحتجين وقوات الأمن العمومي، أسفرت إلى حدود اللحظات عن توقيف 14شخصا.

شوف تيفي

بعد أيام من عودة الهدوء والحياة إلى طبيعتها العادية، عرفت شوارع مدينة الحسيمة مساء اليوم مطاردات بين مجموعة من المحتجين وقوات الأمن العمومي، أسفرت إلى حدود اللحظات عن توقيف 14شخصا.

وكشف أحد نشطاء حراك-الريف ، أنه ''لحدود اللحظات تم اعتقال حوالي 14 شخصا، بعد الشكل الإحتجاجي الذي جرى اليوم، بينهم أحد المحتجين المطلوبين على خلفية الإحتجاجات والأحداث السابقة.

وأضاف ذات المصادر، أن آخر الأنباء الواردة من مقربين من الموقوفين أن 12 شخصا سيتم إطلاق سراحهم بعد التعرف على هويتهم وتنقيطهم، فيما شخصان سيتم الإحتفاظ بهما تحث تدابير الحراسة النظرية، بينهم أحد المطلوبين منذ الأحداث السابقة.

ووفق ذات المصدر، فمبادرة التهدئة والعودة إلى الحوار مع المسؤولين، أضحت صعبة بعد أحداث مساء اليوم، حيث يحتاج الوضع إلى تدخلات حثيثة لإنقاذ الموقف.

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