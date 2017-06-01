الهمة: ''عين الملك'' على مشاريع الحسيمة ﻿

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان الثلاثاء الماضي،تم في آخر لحظة إعلان غياب عدد من الوزراء و كتاب الدولة منهم وزير التجهيز و النقل عبد القادر اعمارة،ووزير الصحة لحسين الوردي و كاتبة الدولة

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خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان الثلاثاء الماضي،تم في آخر لحظة إعلان غياب عدد من الوزراء و كتاب الدولة منهم وزير التجهيز و النقل عبد القادر اعمارة،ووزير الصحة لحسين الوردي و كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال،و ذلك بسبب "حضور نشاط ملكي في تطوان".

لكن تبين فيما بعد أن الأمر يتعلق ببعض الوزراء المعنيين بمشاريع في الحسيمة،تم استدعاؤهم للقاء في القصر الملكي بتطوان،بإشراف المستشاريين الملكيين فؤاد علي الهمة و عبد اللطيف المنوني،و تعلق الأمر بتتبع برامج في الحسيمة،دون الإعلان رسميا عن اللقاء.

مباشرة بعد اللقاء،نظمت شرفات أفيلال زيارة للحسيمة رافقها خلالها عدد من الصحفيين.