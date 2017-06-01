 الهمة: ''عين الملك'' على مشاريع الحسيمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مجهولون يعتدون على عمال للنظافة بوجدة | حوادث و حقوق

مجهولون يعتدون على عمال للنظافة بوجدة

من جديد...اعتقال 14 شخصا بالحسيمة وحل الأزمة يزداد تعقيدا | بوليتيك

من جديد...اعتقال 14 شخصا بالحسيمة وحل الأزمة يزداد تعقيدا

الهمة: عين الملك على مشاريع الحسيمة | بوليتيك

الهمة: ''عين الملك'' على مشاريع الحسيمة

هام للراغبين في العمل..مناصب شغل بدولة الإمارات مقابل أجر شهري مغري | مجتمع

هام للراغبين في العمل..مناصب شغل بدولة الإمارات مقابل أجر شهري مغري

عاجل: السيبة ...ثلاثة شبان نزعوا سروال فتاة بالقوة وحاولوا اغتصابها بالبرنوصي بكازا والشرطة تتدخل لإنقاذها | حوادث و حقوق

عاجل: السيبة ...ثلاثة شبان نزعوا سروال فتاة بالقوة وحاولوا اغتصابها بالبرنوصي بكازا والشرطة تتدخل

إيقاف أخطر مُروج لمخدر المعجون من النوع الخطير بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

إيقاف أخطر مُروج لمخدر المعجون من النوع الخطير بالدارالبيضاء

فيديو صادم.. شوفو شنو دار سائق سيارة غادي في الاتجاه المعاكس | بووز

فيديو صادم.. شوفو شنو دار سائق سيارة غادي في الاتجاه المعاكس

فيديو هام لأصحاب السيارات !! 3 دراهم فقط في مواقف السيارات و من طلب 10 او 20 درهما اتصلوا بالشرطة | بووز

فيديو هام لأصحاب السيارات !! 3 دراهم فقط في مواقف السيارات و من طلب 10 او 20 درهما اتصلوا بالشرطة

طليقة زوج دنيا باطما تخرج بتصريح غير متوقع عن المغربيات ..شوفو أشنو قالت | ثقافة و فنون

طليقة زوج دنيا باطما تخرج بتصريح غير متوقع عن المغربيات ..شوفو أشنو قالت

أزمة إخوان بن كيران

الهمة: ''عين الملك'' على مشاريع الحسيمة

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 23:18 الهمة: عين الملك على مشاريع الحسيمة | بوليتيك
الهمة: ''عين الملك'' على مشاريع الحسيمة
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان الثلاثاء الماضي،تم في آخر لحظة إعلان غياب عدد من الوزراء و كتاب الدولة منهم وزير التجهيز و النقل عبد القادر اعمارة،ووزير الصحة لحسين الوردي و كاتبة الدولة

شوف تيفي:

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان الثلاثاء الماضي،تم في آخر لحظة إعلان غياب عدد من الوزراء و كتاب الدولة منهم وزير التجهيز و النقل عبد القادر اعمارة،ووزير الصحة لحسين الوردي و كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال،و ذلك بسبب "حضور نشاط ملكي في تطوان".

لكن تبين فيما بعد أن الأمر يتعلق ببعض الوزراء المعنيين بمشاريع في الحسيمة،تم استدعاؤهم للقاء في القصر الملكي بتطوان،بإشراف المستشاريين الملكيين فؤاد علي الهمة و عبد اللطيف المنوني،و تعلق الأمر بتتبع برامج في الحسيمة،دون الإعلان رسميا عن اللقاء.

مباشرة بعد اللقاء،نظمت شرفات أفيلال زيارة للحسيمة رافقها خلالها عدد من الصحفيين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب شرات أفيلال الحسيمة الملك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

من جديد...اعتقال 14 شخصا بالحسيمة وحل الأزمة يزداد تعقيدا | بوليتيك

من جديد...اعتقال 14 شخصا بالحسيمة وحل الأزمة يزداد تعقيدا

بعد كوبا...الملك محمد السادس يقضي عطلته الصيفية بجنوب إفريقيا | بوليتيك

بعد كوبا...الملك محمد السادس يقضي عطلته الصيفية بجنوب إفريقيا

استفادة 23 ألف و143 أستاذا وأستاذة من الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر هيئة التدريس بين المديريات الإقليمية وكذا بين المديريات الإقليمية داخل الجهة | بوليتيك

استفادة 23 ألف و143 أستاذا وأستاذة من الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر هيئة التدريس بين المديريات الإقليمية وكذا بين المديريات الإقليمية داخل الجهة

المحكمة ترفض طعن البيجيدي لإسقاط رئيس الوداد من البرلمان بسبب الأكياس البلاستيكية بالمساجد | بوليتيك

المحكمة ترفض طعن ''البيجيدي'' لإسقاط رئيس الوداد من البرلمان بسبب ''الأكياس البلاستيكية بالمساجد''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..كازاوا عاجبهم مهرجان الدارالبيضاء وهاشنو قالوا | بــووز
منذ 47 دقيقة

بالفيديو..كازاوا عاجبهم مهرجان الدارالبيضاء وهاشنو قالوا

النشرة الاقتصادية: 07 يوليوز 2017 | إيكو بالعربية

النشرة الاقتصادية: 07 يوليوز 2017

بالفيديو..الصحافي بالقناة الثانية حسن لحمادي يقود قافلة إنسانية تضامنية بقلعة سراغنة بمشاركة نجوم/إعلاميين/رياضيين وجمعويين..هذا هدفها | خارج البلاطو

بالفيديو..الصحافي بالقناة الثانية حسن لحمادي يقود قافلة إنسانية تضامنية بقلعة سراغنة بمشاركة نجوم/إعلاميين/رياضيين وجمعويين..هذا هدفها

نكتة اليوم: مغربي مريض بقات ليه آخر فرصة وهاشنو طلب من الطبيب | نكتة اليوم

نكتة اليوم: مغربي مريض بقات ليه آخر فرصة وهاشنو طلب من الطبيب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مجهولون يعتدون على عمال للنظافة بوجدة | حوادث و حقوق
منذ 42 دقيقة

مجهولون يعتدون على عمال للنظافة بوجدة

من جديد...اعتقال 14 شخصا بالحسيمة وحل الأزمة يزداد تعقيدا | بوليتيك

من جديد...اعتقال 14 شخصا بالحسيمة وحل الأزمة يزداد تعقيدا

الهمة: عين الملك على مشاريع الحسيمة | بوليتيك

الهمة: ''عين الملك'' على مشاريع الحسيمة

هام للراغبين في العمل..مناصب شغل بدولة الإمارات مقابل أجر شهري مغري | مجتمع

هام للراغبين في العمل..مناصب شغل بدولة الإمارات مقابل أجر شهري مغري

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.