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هام للراغبين في العمل..مناصب شغل بدولة الإمارات مقابل أجر شهري مغري | مجتمع

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هام للراغبين في العمل..مناصب شغل بدولة الإمارات مقابل أجر شهري مغري

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 23:10 هام للراغبين في العمل..مناصب شغل بدولة الإمارات مقابل أجر شهري مغري | مجتمع
هام للراغبين في العمل..مناصب شغل بدولة الإمارات مقابل أجر شهري مغري
كشف الشرطي المغربي الشهير هشام ملولي على حسابه الخاص بالفايسبوك، ليلة يومه الجمعة عن حاجة دولة الإمارات ل 75 حارس أمن خاص براتب شهري تصل قيمتها ل8000 درهم مغربي.

"شوف تيفي "

كشف الشرطي المغربي الشهير هشام ملولي على حسابه الخاص بالفايسبوك، ليلة يومه الجمعة عن حاجة دولة الإمارات ل 75 حارس أمن خاص براتب شهري تصل قيمتها ل8000 درهم مغربي.

واوضح الملولي أن المهنة المطلوبة هي "حارس أمن / Agent de sécurité"، وسيحصل الأشخاص الذين سيشغلون هذه الوظيفة على 8000 درهم مغربي، و سكن، والمواصلات، و التغطية الصحية.

و بالنسبة للشروط فهي على الشكل التالي :

السن21 فما فوق شهادة الباكالوريا أو مستوى باكالوريا، بالإضافة إلى التوفر على دبلوم

وعلى الراغبين في الاستفادة حسب الشرطي الملولي التواصل مع الشركة المكلفة بهذه الوظائف والتي توجد بالرقم 91 قرب مسجد الكرعاني بالمستقبل بحي سيدي معروف بالبيضاء أو من خلال التواصل معها في الأرقام التالية :

06.61.61.61.61 (واتسب)
06.16.16.16.16 (واتسب)
07.07.78.45.45 (اتصال)
05.22.78.45.45 (اتصال)

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