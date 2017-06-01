عاجل: السيبة ...ثلاثة شبان نزعوا سروال فتاة بالقوة وحاولوا اغتصابها بالبرنوصي بكازا والشرطة تتدخل لإنقاذها ﻿

علمت شوف تيفي أن فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة تعرضت للتحرش الجنسي من طرف ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم مابين 16 و 20 سنه بحي القدس البرنوصي بالدارالبيضاء.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة تعرضت للتحرش الجنسي من طرف ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم مابين 16 و 20 سنه بحي القدس البرنوصي بالدارالبيضاء.

وفي تفاصيل الواقعة، قام هؤلاء الشباب باستدرج الضحية حيث نزعوا سروالها بالقوة قبل أن يتدخل أحد السكان ويبلغ الشرطة.

هذا ولحسن الحظ تمكنت العناصر الأمنية من القبض على شخص واحد بينما لازال البحث ساريا عن الآخرين، وأضافت مصادرنا أنه تم اقتياد الجاني على الشرطة القضائية لمباشرة التحقيق معه.