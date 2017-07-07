إيقاف أخطر مُروج لمخدر المعجون من النوع الخطير بالدارالبيضاء ﻿

علمت شوف تيفي أن فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية لعين السبع بمدينة الدارالبيضاء تمكنوا يومه الجمعة على الساعة الرابعة زوالا من إيقاف أكبر مروج لمخدر المعجون من النوع الخطير حيث تُستعمل في

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية لعين السبع بمدينة الدارالبيضاء تمكنوا يومه الجمعة على الساعة الرابعة زوالا من إيقاف أكبر مروج لمخدر المعجون من النوع الخطير حيث تُستعمل في خلطته كمية مهمة من الأقراص المهلوسة للرفع من درجة التخدير.

وحسب مصادرنا فإن التوقيف جرى بعد رصد العناصر الأمنية لتحركات المُروج العشريني حيث تمكنت من إلقاء القبض عليه وبحوزته 225قطعة من مخدر المعجون بالرغم من مقاومته الشرسة أثناء عملية الإيقاف.

هذا وبالرغم من توقيف المعني بالأمر ما يزال البحث ساريا في حق مساعديه اللذين يتكلفون بتحضير « الخلطة القاتلة » ومساعدته في التوزيع بمنطقة المشروع بالحي المحمدي.