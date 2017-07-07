طليقة زوج دنيا باطما تخرج بتصريح غير متوقع عن المغربيات ..شوفو أشنو قالت ﻿

بعد العلاقة المتوثرة بين منى السابر ومحمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا باطما، نشرت الزوجة السابقة لمحمد الترك عبر حسابها الرسمي على تطبيق الإنستغرام تدوينة عبرت من خلالها عن حبها للمغربيات.

شوف تيفي :

بعد العلاقة المتوثرة بين منى السابر ومحمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا باطما، نشرت الزوجة السابقة لمحمد الترك عبر حسابها الرسمي على تطبيق الإنستغرام تدوينة عبرت من خلالها عن حبها للمغربيات.

تدوينة منى السابر أرفقتها بصورة لها مع العلم المغربي حيث كتبت فيها « حفظ الله بلد المغرب شعبا وقيادة لأن هدا الشعب الطيب تربطني به علاقة مودة واحترام أدام الله عليكم السلم والأمان تحت قيادتكم الرشيدة للملك محمد السادس نصره الله والشكر طبعا متواصل لكل بنات المغرب الطيبات والعفيفات الراقيات والتي تربطني معهم علاقة طيبة يسودها الاحترام المتبادل شكرا لكم من القلب »

تجدر الإشارة، إلى أن طليقة زوج المغنية المغربية دنيا باطما أعلنت الحرب عن الكوبل الشهير قبل مدة طويلة بعدما احتفظ الأول بحضانة أبنائه الثلاثة قبل أن تحكم المحكمة لصالح والدتهم منى السابر وتحصل على حضانتهم قبل حوالي ثلاثة أشهر من الآن.