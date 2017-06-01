خطير وجد مرعب..حضيو راسكم: مهيجات جنسية بالبيضاء كادير السرطان ومن بينها فانيد تكبير الأرداف وتقوية الجهاز التناسلي ﻿

وضع كمين للمصالح الأمنية بالبيضاء، بعد زوال الثلاثاء الماضي، حدا لنشاط مافيا تهريب الأدوية، بعد إيقاف عنصرين في حالة تلبس بيبع أدوية مسرطنة على أنها مهجيات جنسية، وحجز المئات من العلب ، في حين

"شوف تيفي"

وضع كمين للمصالح الأمنية بالبيضاء، بعد زوال الثلاثاء الماضي، حدا لنشاط مافيا تهريب الأدوية، بعد إيقاف عنصرين في حالة تلبس بيبع أدوية مسرطنة على أنها مهجيات جنسية، وحجز المئات من العلب ، في حين مازال التحقيق مستمر لإيقاف زعيمها المسؤول عن إعراق السوق بأدوية مهربة خطيرة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فإن مصدر مسؤولا بكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، قال إن وكيل الملك بابتدائية البيضاء، أمر، الأربعاء، بتعميق البحث مع المتهمين، في حين مازالت الكونفدرالية تنتظر رد والي الأمن حول طلبها بمواصلة البحث عن مستودعات وصفتها بالضخمة تحتوي على آلاف علب الأدوية المهربة.

وشاركت في تفكيك شبكة تهريب الأدوية فرق من الشرطة العلمية والجريمة الإلكترونية، استنادا إلى معلومات قدمتها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب تشير إلى أن صفحات على الشبكة العنكبوتية تبيع بشكل مكثف أدوية مهربة بمختلف المدن، يوجد أفراد متخصصون في تسويقها وإيصال الطلبات إلى المستهلكين.

وأكدت اليومية أن أحد المتهمين، اعترف أثناء استماع أمن مولاي رشيد إليه أنه أحد المسوقين للدواء على الصعيد الوطني ويحصل على الأدوية من مزوده بمحل سوق "القريعة"، وانتقلت المصالح الأمنية، بعد الحصول على إذن من وكيل الملك إلى المحل وهو عبارة عن دكان مخصص لبيع الأعشاب وبعد تفتيشه تم العثور على مئات العلب من الأدوية تباع على أساس أنها مهيجات جنسية، إضافة إلى تحاميل لتكبير الآرداف مصدرها دولة أسيوية، وأخرى مخصصة للنساء للعناية بجهازهن التناسلي، إضافة إلى مراهم عديدة لتكبير الصدر وهي أدوية اعتبرها المسؤول بكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب تشكل خطورة كبيرة على مستعمليها، صادرتها الأجهزة الأمنية وتناول عينات منها لإجر اء تحاليل مخبرية عليها.