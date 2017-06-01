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اللقاء الأول بين ترامب وبوتين وجها لوجه يُنهي الحرب في هذه المنطقة بسوريا

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 19:50 اللقاء الأول بين ترامب وبوتين وجها لوجه يُنهي الحرب في هذه المنطقة بسوريا | دولي
اللقاء الأول بين ترامب وبوتين وجها لوجه يُنهي الحرب في هذه المنطقة بسوريا
كشفت وسائل إعلام عالمية، يومه الجمعة، أن مسؤولا أمريكيا، أعلن عن التوصل لوقف إطلاق النار جنوبي سوريا في ختام لقاء الزعيمين الروسي والأمريكي الذي استمر نحو ساعتين، على هامش قمة العشرين في مدينة

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام عالمية، يومه الجمعة، أن مسؤولا أمريكيا، أعلن عن التوصل لوقف إطلاق النار جنوبي سوريا في ختام لقاء الزعيمين الروسي والأمريكي الذي استمر نحو ساعتين، على هامش قمة العشرين في مدينة هامبورغ الالمانية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المسوؤل، قال إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون سيكشف عن تفاصيل الاتفاق في وقت لاحق، مشيرة إلى أن اللقاء الأول بين الزعيم الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الأمريكي دوناد ترامب، كان إجابيا، وقد عبرا خلاله عن رغبتهما الكبيرة في إصلاح العلاقات الثنائية التي تضررت من جراء أزمتي سوريا وأوكرانيا.

وأكدت ذات المصادر أن الطريقة الوحيدة التي تبادل فيها الزعيمان النقاش في أمور سياسية ودولية، كان عبر الهاتف، لكن اللقاء وجها لوجه كان فعالا وإيجابيا.

 

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المغرب شوف تيفي مسؤول أمريكي هامبورغ الأمريكي فلادمير بوتين

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