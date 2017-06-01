يا ربي السلامة..شفار تعرض لفتاة حامل في سلا وشرملها والبوليس آوت ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن منطقة لمكينسة التابعة لمقاطعة باب المريسة بسلا، شهدت أمس الخميس، واقعة جد خطيرة، بطلها لص، أقدم على اعتراض سبيل فتاة حامل، من أجل سرقة ما بحوزتها قبل أن يعمد إلى تويجه العديد من

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن منطقة لمكينسة التابعة لمقاطعة باب المريسة بسلا، شهدت أمس الخميس، واقعة جد خطيرة، بطلها لص، أقدم على اعتراض سبيل فتاة حامل، من أجل سرقة ما بحوزتها قبل أن يعمد إلى تويجه العديد من الطعنات لها في مناطق مختلفة من جسدها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الفتاة الحامل، حاولت الدفاع عن نفسها، وشرعت في الصراخ ما دفع باللص إلى توجيه العديد من الطعنات بواسطة "صاطورة"، قبل أن يفر من عين المكان، تاركا إياها غارقة في بحر من الدماء.

وأضاف المصدر ذاته أن الحادث أثار رعب وهلع ساكنة لمكينسة، التي عبرت عن استيائه الشديد لانتشار الخارجين عن القانون بالمنطقة بسبب غياب الأمن.