 يا ربي السلامة..شفار تعرض لفتاة حامل في سلا وشرملها والبوليس آوت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

اللقاء الأول بين ترامب وبوتين وجها لوجه يُنهي الحرب في هذه المنطقة بسوريا | دولي

اللقاء الأول بين ترامب وبوتين وجها لوجه يُنهي الحرب في هذه المنطقة بسوريا

بالفيديو.. جوج شفارة دايرين حالة في حي الالفة بالبيضاء كيهجمو على السكان بواسطة السلاح الأبيض | بووز

بالفيديو.. جوج شفارة دايرين حالة في حي الالفة بالبيضاء كيهجمو على السكان بواسطة السلاح الأبيض

يا ربي السلامة..شفار تعرض لفتاة حامل في سلا وشرملها والبوليس آوت | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شفار تعرض لفتاة حامل في سلا وشرملها والبوليس آوت

بعد اعتزاله الراي: الشاب رزقي يُبهر المغاربة بآدائه لنشيد إسلامي+فيديو | ثقافة و فنون

بعد اعتزاله الراي: الشاب رزقي يُبهر المغاربة بآدائه لنشيد إسلامي+فيديو

حصري و بالصور..هذا هو التلميذ الذي توفي في حادثة سير بمراكش ووضعت والدته نتيجته المدرسية على قبره | حوادث و حقوق

حصري و بالصور..هذا هو التلميذ الذي توفي في حادثة سير بمراكش ووضعت والدته نتيجته المدرسية على قبره

بعد كوبا...الملك محمد السادس يقضي عطلته الصيفية بجنوب إفريقيا | بوليتيك

بعد كوبا...الملك محمد السادس يقضي عطلته الصيفية بجنوب إفريقيا

استفادة 23 ألف و143 أستاذا وأستاذة من الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر هيئة التدريس بين المديريات الإقليمية وكذا بين المديريات الإقليمية داخل الجهة | بوليتيك

استفادة 23 ألف و143 أستاذا وأستاذة من الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر هيئة التدريس بين

حديقة سندباد تطفئ شمعتها الثانية وتستعد لإطلاق العديد من المفاجآت | مجتمع

حديقة سندباد تطفئ شمعتها الثانية وتستعد لإطلاق العديد من المفاجآت

المحكمة ترفض طعن البيجيدي لإسقاط رئيس الوداد من البرلمان بسبب الأكياس البلاستيكية بالمساجد | بوليتيك

المحكمة ترفض طعن ''البيجيدي'' لإسقاط رئيس الوداد من البرلمان بسبب ''الأكياس البلاستيكية بالمساجد''

أزمة إخوان بن كيران

يا ربي السلامة..شفار تعرض لفتاة حامل في سلا وشرملها والبوليس آوت

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 19:38 يا ربي السلامة..شفار تعرض لفتاة حامل في سلا وشرملها والبوليس آوت | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..شفار تعرض لفتاة حامل في سلا وشرملها والبوليس آوت
علمت ''شوف تيفي'' أن منطقة لمكينسة التابعة لمقاطعة باب المريسة بسلا، شهدت أمس الخميس، واقعة جد خطيرة، بطلها لص، أقدم على اعتراض سبيل فتاة حامل، من أجل سرقة ما بحوزتها قبل أن يعمد إلى تويجه العديد من

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن منطقة لمكينسة التابعة لمقاطعة باب المريسة بسلا، شهدت أمس الخميس، واقعة جد خطيرة، بطلها لص، أقدم على اعتراض سبيل فتاة حامل، من أجل سرقة ما بحوزتها قبل أن يعمد إلى تويجه العديد من الطعنات لها في مناطق مختلفة من جسدها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الفتاة الحامل، حاولت الدفاع عن نفسها، وشرعت في الصراخ ما دفع باللص إلى توجيه العديد من الطعنات بواسطة "صاطورة"، قبل أن يفر من عين المكان، تاركا إياها غارقة في بحر من الدماء.
وأضاف المصدر ذاته أن الحادث أثار رعب وهلع ساكنة لمكينسة، التي عبرت عن استيائه الشديد لانتشار الخارجين عن القانون بالمنطقة بسبب غياب الأمن.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فتاة حامل الطعنات الدماء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حصري و بالصور..هذا هو التلميذ الذي توفي في حادثة سير بمراكش ووضعت والدته نتيجته المدرسية على قبره | حوادث و حقوق

حصري و بالصور..هذا هو التلميذ الذي توفي في حادثة سير بمراكش ووضعت والدته نتيجته المدرسية على قبره

عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بالبيضاء:طاكسي دخل فْـموطور فيه أطفال | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بالبيضاء:طاكسي دخل فْـموطور فيه أطفال

بالصورة.. هذا ما عثرت عليه المصالح الأمنية بسيارة داخل ميناء طنجة | حوادث و حقوق

بالصورة.. هذا ما عثرت عليه المصالح الأمنية بسيارة داخل ميناء طنجة

عاجل..نايضة في مدينة آسفي..وها شنو واقع بسبب حصاد | حوادث و حقوق

عاجل..نايضة في مدينة آسفي..وها شنو واقع بسبب حصاد

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو طريف:مْشا يتفرج فماهر زين فمهرجان كازا..شفرو ليه التيليفون و لفلوس | بــووز
منذ 25 دقيقة

فيديو طريف:مْشا يتفرج فماهر زين فمهرجان كازا..شفرو ليه التيليفون و لفلوس

بعدما وضعت نتيجته على قبره..أم التلميذ إبراهيم الذي توفي في حادثة سير بمراكش في أول تصريح ممزوج بالدموع ( فيديو جد مؤثر) | بــووز

بعدما وضعت نتيجته على قبره..أم التلميذ إبراهيم الذي توفي في حادثة سير بمراكش في أول تصريح ممزوج بالدموع ( فيديو جد مؤثر)

بالفيديو.. كازا تحترق | بــووز

بالفيديو.. كازا تحترق

بالفيديو.. وجدة تحتفل باليوم العالمي للتعاونيات بتمويل 130 تعاونية | بــووز

بالفيديو.. وجدة تحتفل باليوم العالمي للتعاونيات بتمويل 130 تعاونية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

اللقاء الأول بين ترامب وبوتين وجها لوجه يُنهي الحرب في هذه المنطقة بسوريا | دولي
منذ 19 دقيقة

اللقاء الأول بين ترامب وبوتين وجها لوجه يُنهي الحرب في هذه المنطقة بسوريا

بالفيديو.. جوج شفارة دايرين حالة في حي الالفة بالبيضاء كيهجمو على السكان بواسطة السلاح الأبيض | بووز

بالفيديو.. جوج شفارة دايرين حالة في حي الالفة بالبيضاء كيهجمو على السكان بواسطة السلاح الأبيض

يا ربي السلامة..شفار تعرض لفتاة حامل في سلا وشرملها والبوليس آوت | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شفار تعرض لفتاة حامل في سلا وشرملها والبوليس آوت

بعد اعتزاله الراي: الشاب رزقي يُبهر المغاربة بآدائه لنشيد إسلامي+فيديو | ثقافة و فنون

بعد اعتزاله الراي: الشاب رزقي يُبهر المغاربة بآدائه لنشيد إسلامي+فيديو

﻿ ﻿
أمس 12:32 GMT

عاجل: الزفزافي ينفي تسليمه رسالة نصية لزيان من قلب عكاشة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.