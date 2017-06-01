بعد اعتزاله الراي: الشاب رزقي يُبهر المغاربة بآدائه لنشيد إسلامي+فيديو ﻿

نشر الشيخ الطنجاوي رضوان عبد السلام على صفحته الرسمية بالفايسبوك، قبل قليل من يومه الجمعة، مقطع فيديو، ظهر خلاله الفنان المعتزل الشاب رزقي وهو يؤدي نشيدا دينيا بصوته الرائع.

"شوف تيفي"

نشر الشيخ الطنجاوي رضوان عبد السلام على صفحته الرسمية بالفايسبوك، قبل قليل من يومه الجمعة، مقطع فيديو، ظهر خلاله الفنان المعتزل الشاب رزقي وهو يؤدي نشيدا دينيا بصوته الرائع.

وفور نشر الفيديو، تفاعل عشاق الشاب رزقي بكثافة، معبرين عن إعجابهم الكبير بآدائه المتميز، متمنين أن يسمعوه مستقبلا وهو يؤدي أناشيد دينية معروفة بعد أن قرر الاعتزال وترك غناء الراي.

ومن جهة أخرى، استغل آخرون الفرصة للتأكيد على أن الشاب رزقي وبالرغم من اعتزاله للفن إلا أنه ما يزال يتوفر على صوت رائع ومتميز، خصصه للدعوة وللقرآن.