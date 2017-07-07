 حصري و بالصور..هذا هو التلميذ الذي توفي في حادثة سير بمراكش ووضعت والدته نتيجته المدرسية على قبره ﻿
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حصري و بالصور..هذا هو التلميذ الذي توفي في حادثة سير بمراكش ووضعت والدته نتيجته المدرسية على قبره

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 19:04 حصري و بالصور..هذا هو التلميذ الذي توفي في حادثة سير بمراكش ووضعت والدته نتيجته المدرسية على قبره | حوادث و حقوق
حصري و بالصور..هذا هو التلميذ الذي توفي في حادثة سير بمراكش ووضعت والدته نتيجته المدرسية على قبره
توصلت '' شوف تيفي'' بصور حصرية للتلميذ إسماعيل الذي توفي في حادثة سير بمراكش و نشرت والدته قبره وعلقت عليه نتيجته المدرسية ، وهي النتيجة التي تمكن من التفوق فيها والنجاح في قسم الجدع المشترك بإحدى

شوف تيفي:

توصلت " شوف تيفي" بصور حصرية للتلميذ إبراهيم الذي توفي في حادثة سير بمراكش و نشرت والدته قبره وعلقت عليه نتيجته المدرسية ، وهي النتيجة التي تمكن من التفوق فيها والنجاح في قسم الجدع المشترك بإحدى المؤسسات الثانوية بالمدينة الحمراء.

و كانت الأم المكلومة كتبت في تدوينتها "حبيبي الطاهر والمتفوق دائما ،هذه نتيجة جهدك وعطائك هذه السنة ،لقد تفوقت مجددا وشهد لك الجميع بحسن الخلق والتربية الطيبة ، وحين جاء دور الموجه ولفظ اسمك عرف أنك غادرت للرفيق الأعلى ووقفوا وقفة صمت لقراءة ماتيسر من القرآن على روحك الطاهرة أيها الملك ،بكينا بكاءا شديدا وشعرنا بحزن كبير يعتري قلوبنا وكانت نظرة العالم كئيبة في أعيننا ومظلمة حين ذهبنا لأخذ نتيجتك والتفتنا ولم نجدك في أي مكان ،بحثنا عنك كثيرا بين أصدقائك ....فما كان لنا الا أن امتلئت عيوننا بالدموع وقلوبنا بالحزن وكأن العالم توقف ولم تعد الحياة لها معنى".

وتابعت الأم " رغم ما شعرنا به ،ذهبنا لزيارتك حبيبي وإخبارك بأنك كالعادة تفوقت ،لكن هذه المرة لم تظهر أي سعادة ولم أسمع صوت ضحكتك ولم أرى السرور على وجهك ،فما الفائدة اذن من كل هذا ومن كل هذه الحياة الجامدة ،ابني اليوم أعطانا هدية نجاحه وحتى تحت التراب يبهرنا ويرضينا ويجعلنا فخورين به ،مثلما كان يفعل دائما في حياته ،أخذها قاعدة له حتى في موته أبهرنا وكان متفوقا كالعادة ،يا من تتظاهرون بالنجاح والفرح على صفحاتكم الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي حتى ابني اليوم قد حقق نجاحا كبيرا في الأرض والسماء فباركو لي وهنئوني وكذالك اسئلو الله الصبر لنا على ما نحن فيه من ابتلاء وفراق ثمرة قلبي،أحبك ابراهيم".

 

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المغرب شوف تيفي الأم الابن التلميذ التفوق النتيجة المدرسية

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