بعد كوبا...الملك محمد السادس يقضي عطلته الصيفية بجنوب إفريقيا ﻿

كشف موقع ''le desk '' أن الملك محمد السادس سيقوم بزيارة قصيرة لفرنسا وكذا لمقر إقامته بمنطقة ''بتز'' بضواحي باريس، كما يرتقب أن يقضي الملك عطلته الصيفية بجنوب إفريقيا المساند والمدافع القوي لأطروحة

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كشف موقع "le desk " أن الملك محمد السادس سيقوم بزيارة قصيرة لفرنسا وكذا لمقر إقامته بمنطقة "بتز" بضواحي باريس، كما يرتقب أن يقضي الملك عطلته الصيفية بجنوب إفريقيا المساند والمدافع القوي لأطروحة "البوليساريو".



وفي ذات السياق، فقد غادر الملك محمد السادس يوم أمس الخميس مطار ابن بطوطة الدولي بطنجة نحو فرنسا، في زيارة خاصة، للإشارة فقد سبق للملك أن قام في وقت سابق بزيارة جمهورية كوبا التي تعتبر كذلك من أهم الدول المساندة لأطروحة البوليساريو، حيث أسفرت الزيارة عن توقيع إتفاقية للتعاون الديبلوماسي بين البلدين أسفرت عن تعيين سفير للمغرب بالعاصمة "هافانا".