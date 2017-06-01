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حديقة سندباد تطفئ شمعتها الثانية وتستعد لإطلاق العديد من المفاجآت

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 18:46 حديقة سندباد تطفئ شمعتها الثانية وتستعد لإطلاق العديد من المفاجآت | مجتمع
حديقة سندباد تطفئ شمعتها الثانية وتستعد لإطلاق العديد من المفاجآت
أطفأت حديقة سندباد هذا الصيف شمعتها الثانية، وقررت الاحتفال بهذا الحدث من خلال العديد من المفاجآت في جو احتفالي رائع.

"شوف تيفي"

أطفأت حديقة سندباد هذا الصيف شمعتها الثانية، وقررت الاحتفال بهذا الحدث من خلال العديد من المفاجآت في جو احتفالي رائع.

وحسب بلاغ صادر عن إدارة الحديقة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإن أكبر منتزه وحديقة ألعاب في المغرب، سندباد الحديقة التاريخية لمدينة الدار البيضاء، افتتحت في صيف 2015، ومنذ ذلك الوقت وهي تستقبل زوارها لجعلهم يكتشفون العالم الساحر للبطل المتهور سندباد، مؤكدا أن الموسم الصيفي الجاري سيكون فرصة للاحتفال بشكل كبير بالذكرى السنوية الثانية التي ستجعل حديقة سندباد مقصدا رئيسيا للصغار والكبار طوال فترة الصيف، كل يوم من الإثنين إلى الأحد ومن الساعة 11 صباحا إلى الساعة 11 ليلا.

وأكد البلاغ أن هذه الأيام الإحتفالية، ستتميز بلحظات من الفرح والسعادة للجميع، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت ستقوم بتعزيز هذه الزيارة من خلال المفاجآت والمواعيد المرحة التي ستنظم طوال اليوم وطيلة أيام الأسبوع.

وأشار البلاغ إلى أن الأطفال الصغار، سيستمتعون بلعبة جديدة تم إنشاؤها خصيصا لفصل الصيف، تسمى " البحار الصغير"، حيث يمكنهم تجربة متعة القوارب الدواسة داخل مسبح بمقياس 50 متر مربع، آمن ومناسب لحجمهم، موضحا أن الحديقة بفضل صيغها المناسبة والإسورة المقدمة بثمن وحيد يمكن التمتع بجميع الألعاب،"باستثناء الأنشطة الرياضية"، وكذا حديقة الحيوان.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سندباد حديقة سندباد فصل الصيف الألعاب

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