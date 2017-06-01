 المحكمة ترفض طعن ''البيجيدي'' لإسقاط رئيس الوداد من البرلمان بسبب ''الأكياس البلاستيكية بالمساجد'' ﻿
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المحكمة ترفض طعن البيجيدي لإسقاط رئيس الوداد من البرلمان بسبب الأكياس البلاستيكية بالمساجد | بوليتيك

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المحكمة ترفض طعن ''البيجيدي'' لإسقاط رئيس الوداد من البرلمان بسبب ''الأكياس البلاستيكية بالمساجد''

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 18:43 المحكمة ترفض طعن البيجيدي لإسقاط رئيس الوداد من البرلمان بسبب الأكياس البلاستيكية بالمساجد | بوليتيك
المحكمة ترفض طعن ''البيجيدي'' لإسقاط رئيس الوداد من البرلمان بسبب ''الأكياس البلاستيكية بالمساجد''
قضت المحكمة الدستورية، برفض طلب ''عبد الصمد حيكر'' الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، الرامي إلى إلغاء انتخاب رئيس فريق الوداد البيضاوي، ''سعيد الناصري'' في الاقتراع الذي أجري

شوف تيفي

قضت المحكمة الدستورية، برفض طلب "عبد الصمد حيكر" الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، الرامي إلى إلغاء انتخاب رئيس فريق الوداد البيضاوي، "سعيد الناصري" في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الدار البيضاء - أنفا" (عمالة مقاطعات الدار البيضاء - أنفا)، والذي سبق وأن أعلن على إثره انتخاب كل من "عبد الصمد حيكر وعبد الحق الناجحي وسعيد الناصري ومصطفى شناوي أعضاء بمجلس النواب".

ووفق قرار المحكمة الدستورية، أمرت "المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية".

وإستنادا للقرار فقد إعتمد برلماني "البيجيدي" للطعن في ترشيح الناصري بكونه "استغل أماكن العبادة في حملته الانتخابية، بتزويد أحد المساجد بأكياس توضع بها أحذية المصلين، مكتوب على وجهها الداخلي شعار الحملة الانتخابية للحزب الذي ترشح باسمه المعني بالأمر باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية".

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