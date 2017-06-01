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عاجل..نايضة بين إيران والسعودية: إيران تعتقل 4 سعوديين..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 18:41 عاجل..نايضة بين إيران والسعودية: إيران تعتقل 4 سعوديين..وهذه هي التفاصيل | دولي
عاجل..نايضة بين إيران والسعودية: إيران تعتقل 4 سعوديين..وهذه هي التفاصيل
أفادت وكالة ''سبوتينك'' الروسية قبل قليل من يومه الجمعة، أن مصدرا إيرانيا مطلعا، أكد أن الحرس الثوري الإيراني، أوقف زورقا سعوديا انتهك حدود البلاد.

"شوف تيفي"

 أفادت وكالة "سبوتينك" الروسية قبل قليل من يومه الجمعة، أن مصدرا إيرانيا مطلعا، أكد أن الحرس الثوري الإيراني، أوقف زورقا سعوديا انتهك حدود البلاد.

وأوضحت الوكالة الروسية نقلا عن وكالة "فارس" الإيرانية، أن الزورق قدم من ميناء دارين السعودي وانتهك حدود المياه البحرية الإيرانية، حيث تم إيقافه من قبل الحرس الثوري في مياه محافظة بوشهر، جنوب البلاد، واعتقل به أربعة سعوديين كانوا بداخله.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية، اعتقلت قبل اسبوعين، إيرانين، على مياهها الإقليمية، وقد تم اتهامه بمحاولة استهداف سفن سعودية بواسطة متفجرات.

 

‫شوف تيفي

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