فيديو جد مؤثر يهز قلوب المغاربة..مهاجر مغربي يعود لأرض الوطن بعد عشرين سنة غربة..شوفو ردة فعل أمه ﻿

تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية مقطع فيديو جد مؤثر، يظهر لحظة اللقاء بين مهاجر مغربي قيل إنه مقيم بالديار الإيطالية ووالدته بعد عشرين سنة من الغربة لم يعد خلالها إلى أرض الوطن.

"شوف تيفي" :

تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية مقطع فيديو جد مؤثر، يظهر لحظة اللقاء بين مهاجر مغربي قيل إنه مقيم بالديار الإيطالية ووالدته بعد عشرين سنة من الغربة لم يعد خلالها إلى أرض الوطن.

ويوثق هذا الفيديو الذي تبلغ مدته لحظة مشاهدة "الأم" لإبنها، وشعورها بالصدمة والفرحة في الوقت نفسه، قبل أن تسجد وتشكر الله فرحا برؤيته بعد عشرين سنة من الغياب.

وحصل هذا الفيديو المؤثر على نسبة مشاهدة كبيرة، ما دفع بالنشطاء المغاربة إلى نشره على صفحاتهم الفايسبوكية، حيث عبر العديد منهم عن تأثرهم الكبير وإعجابهم بالطريقة التي استقبلت بها الأم ابنها المهاجر.