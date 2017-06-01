 فيديو جد مؤثر يهز قلوب المغاربة..مهاجر مغربي يعود لأرض الوطن بعد عشرين سنة غربة..شوفو ردة فعل أمه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو جد مؤثر يهز قلوب المغاربة..مهاجر مغربي يعود لأرض الوطن بعد عشرين سنة غربة..شوفو ردة فعل أمه | مجتمع

فيديو جد مؤثر يهز قلوب المغاربة..مهاجر مغربي يعود لأرض الوطن بعد عشرين سنة غربة..شوفو ردة فعل أمه

عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بالبيضاء:طاكسي دخل فْـموطور فيه أطفال | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بالبيضاء:طاكسي دخل فْـموطور فيه أطفال

غريب..ماء العينين تتضامن مع وهبي الذي أسقط من البرلمان بطعن من البيجيدي | بوليتيك

غريب..''ماء العينين'' تتضامن مع ''وهبي'' الذي أسقط من البرلمان بطعن من ''البيجيدي''

لقطة جد مؤثرة لمهاجر مغربي غاب 21 سنة تم عاد للمغرب..شاهد رد فعل أمه | بووز

لقطة جد مؤثرة لمهاجر مغربي غاب 21 سنة تم عاد للمغرب..شاهد رد فعل أمه

ماذا سيحدث إذا وضعت قطعة من البصل فى جوربك أثناء النوم ؟ (فيديو) | بووز

ماذا سيحدث إذا وضعت قطعة من البصل فى جوربك أثناء النوم ؟ (فيديو)

بالصورة.. هذا ما عثرت عليه المصالح الأمنية بسيارة داخل ميناء طنجة | حوادث و حقوق

بالصورة.. هذا ما عثرت عليه المصالح الأمنية بسيارة داخل ميناء طنجة

عاجل..نايضة في مدينة آسفي..وها شنو واقع بسبب حصاد | حوادث و حقوق

عاجل..نايضة في مدينة آسفي..وها شنو واقع بسبب حصاد

فيديو..تشغيل المذياع على الحاسوب بدون برامج | نت 2.0

فيديو..تشغيل المذياع على الحاسوب بدون برامج

هذا ما قررته النيابة العامة بمحكمة الاستئناف للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال السرقات بالعنف بالرباط | حوادث و حقوق

هذا ما قررته النيابة العامة بمحكمة الاستئناف للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال

أزمة إخوان بن كيران

فيديو جد مؤثر يهز قلوب المغاربة..مهاجر مغربي يعود لأرض الوطن بعد عشرين سنة غربة..شوفو ردة فعل أمه

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 18:14 فيديو جد مؤثر يهز قلوب المغاربة..مهاجر مغربي يعود لأرض الوطن بعد عشرين سنة غربة..شوفو ردة فعل أمه | مجتمع
فيديو جد مؤثر يهز قلوب المغاربة..مهاجر مغربي يعود لأرض الوطن بعد عشرين سنة غربة..شوفو ردة فعل أمه
تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية مقطع فيديو جد مؤثر، يظهر لحظة اللقاء بين مهاجر مغربي قيل إنه مقيم بالديار الإيطالية ووالدته بعد عشرين سنة من الغربة لم يعد خلالها إلى أرض الوطن.

"شوف تيفي" :

تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية مقطع فيديو جد مؤثر، يظهر لحظة اللقاء بين مهاجر مغربي قيل إنه مقيم بالديار الإيطالية ووالدته بعد عشرين سنة من الغربة لم يعد خلالها إلى أرض الوطن.

ويوثق هذا الفيديو الذي تبلغ مدته لحظة مشاهدة "الأم" لإبنها، وشعورها بالصدمة والفرحة في الوقت نفسه، قبل أن تسجد وتشكر الله فرحا برؤيته بعد عشرين سنة من الغياب.

وحصل هذا الفيديو المؤثر على نسبة مشاهدة كبيرة، ما دفع بالنشطاء المغاربة إلى نشره على صفحاتهم الفايسبوكية، حيث عبر العديد منهم عن تأثرهم الكبير وإعجابهم بالطريقة التي استقبلت بها الأم ابنها المهاجر.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفايسبوك الغربة الوطن النشطاء الديار الإيطالية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هام للمغاربة.. ها التسعيرة ديال ركن السيارات والدراجات النارية أمام الشواطئ..وإلا لقيتو مشكل مع الكارديان..ها شنو ديرو | مجتمع

هام للمغاربة.. ها التسعيرة ديال ركن السيارات والدراجات النارية أمام الشواطئ..وإلا لقيتو مشكل مع الكارديان..ها شنو ديرو

هام للمغاربة المسافرين للولايات المتحدة الأمريكية..هذا ما تنوي أمريكا القيام به | مجتمع

هام للمغاربة المسافرين للولايات المتحدة الأمريكية..هذا ما تنوي أمريكا القيام به

عاجل بالفيديو والصور..نايضة في جامعة عبد المالك السعدي بطنجة و إغماءات بالجملة..وها شنو واقع | مجتمع

عاجل بالفيديو والصور..نايضة في جامعة عبد المالك السعدي بطنجة و إغماءات بالجملة..وها شنو واقع

هذا ما قررته غرفة الجنايات الابتدائية بسلا في ملف تتابع فيه سبع قاصرات من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب | مجتمع

هذا ما قررته غرفة الجنايات الابتدائية بسلا في ملف تتابع فيه سبع قاصرات من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. كازا تحترق | بــووز
منذ 49 دقيقة

بالفيديو.. كازا تحترق

بالفيديو.. وجدة تحتفل باليوم العالمي للتعاونيات بتمويل 130 تعاونية | بــووز

بالفيديو.. وجدة تحتفل باليوم العالمي للتعاونيات بتمويل 130 تعاونية

تصريحات قوية و صادمة بعد العثور على الطفلة خديجة مقتولة بغابة صفرو..البنت مخطوفة و المسؤولين مشطونين مع مهرجان ملكة الجمال | بــووز

تصريحات قوية و صادمة بعد العثور على الطفلة خديجة مقتولة بغابة صفرو..البنت مخطوفة و المسؤولين مشطونين مع مهرجان ملكة الجمال

فيديو حصري من صفرو..شوفو فين لقاو طفلة مقطعة وفيها الدود | خارج البلاطو

فيديو حصري من صفرو..شوفو فين لقاو طفلة مقطعة وفيها الدود

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو جد مؤثر يهز قلوب المغاربة..مهاجر مغربي يعود لأرض الوطن بعد عشرين سنة غربة..شوفو ردة فعل أمه | مجتمع
منذ 25 دقيقة

فيديو جد مؤثر يهز قلوب المغاربة..مهاجر مغربي يعود لأرض الوطن بعد عشرين سنة غربة..شوفو ردة فعل أمه

عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بالبيضاء:طاكسي دخل فْـموطور فيه أطفال | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بالبيضاء:طاكسي دخل فْـموطور فيه أطفال

غريب..ماء العينين تتضامن مع وهبي الذي أسقط من البرلمان بطعن من البيجيدي | بوليتيك

غريب..''ماء العينين'' تتضامن مع ''وهبي'' الذي أسقط من البرلمان بطعن من ''البيجيدي''

لقطة جد مؤثرة لمهاجر مغربي غاب 21 سنة تم عاد للمغرب..شاهد رد فعل أمه | بووز

لقطة جد مؤثرة لمهاجر مغربي غاب 21 سنة تم عاد للمغرب..شاهد رد فعل أمه

﻿ ﻿
أمس 12:32 GMT

عاجل: الزفزافي ينفي تسليمه رسالة نصية لزيان من قلب عكاشة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.