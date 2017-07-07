عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بالبيضاء:طاكسي دخل فْـموطور فيه أطفال ﻿

شهد شارع أم الربيع المؤدي لمنطقة الرحمة بالبيضاء، قبل قليل من يومه الجمعة، حادثة سير جد خطير، تتمثل في اصطدام سيارة أجرة من الحجم الكبير بدارجة نارية سريعة كان على متنها ثلاثة أشخاص، ويتعلق الأمر

"شوف تيفي":

شهد شارع أم الربيع المؤدي لمنطقة الرحمة بالبيضاء، قبل قليل من يومه الجمعة، حادثة سير جد خطير، تتمثل في اصطدام سيارة أجرة من الحجم الكبير بدارجة نارية سريعة كان على متنها ثلاثة أشخاص، ويتعلق الأمر بطفلين ووالدهما.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سائق الدراجة النارية، كان المتسبب في الحادث، إذ قام بتجاوز الرصيف الفاصل بين طرقين، قبل أن يقف أمام سيارة الأجرة التي دهسته بطريقة جد بشعة، ما تسبب في إصابته وإصابة طفليه بجروح جد خطيرة.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وعاينت المصابين الثلاثة الذين تم نقلهم على وجه السرعة بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى الحسني لتلقي الإسعافات الضرورية.