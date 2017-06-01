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غريب..''ماء العينين'' تتضامن مع ''وهبي'' الذي أسقط من البرلمان بطعن من ''البيجيدي''

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 17:48 غريب..ماء العينين تتضامن مع وهبي الذي أسقط من البرلمان بطعن من البيجيدي | بوليتيك
غريب..''ماء العينين'' تتضامن مع ''وهبي'' الذي أسقط من البرلمان بطعن من ''البيجيدي''
تحت عنوان ''قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للطعن لكنها خاضعة للمناقشة''، كشفت البرلمانية المثيرة للجدل ''امنة ماء العينين'' بأنها ''ليست متفقة تماما مع إلغاء مقعد برلماني بسبب نشر صورة العلم الوطني

شوف تيفي

تحت عنوان "قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للطعن لكنها خاضعة للمناقشة"، كشفت البرلمانية المثيرة للجدل "امنة ماء العينين" بأنها "ليست متفقة تماما مع إلغاء مقعد برلماني بسبب نشر صورة العلم الوطني على صفحة الأمانة الإقليمية للحزب أثناء الحملة الانتخابية حتى لو كان الطاعن هو مرشح حزب العدالة والتنمية".

وأضافت البرلمانية، في تدوينة مطولة، مباشرة بعد قرار المحكمة الدستورية بإلغاء المقعد البرلماني الوحيد لحزب البام بإقليم أكادير، لشقيق القيادي في حزب تراكتور "عبد اللطيف وهبي"، حيث عبرت ماء العينين "بأنها لا تثفق مع إسقاط المقاعد البرلمانية بسبب صور العلم وألوانه والنشيد الوطني وما ينشر في صفحات لا تخص المرشح نفسه حتى لو كانت ناطقة باسم حزبه".

وأعلنت البرلمانية، بأنها "ستتطوع بتقديم مقترح قانون يعدل هذه المقتضيات وأتمنى أن ينال الدعم اللازم..فهل يعقل أن نلغي انتخاب شخص لأنه استعمل اللون الأحمر او الأخصر في منشوراته أو لأن العلم الوطني ظهر صدفة دون انتباه في موقع أو صفحة ناطقة باسم حزبه(علما أن ما لا يخص المرشح مباشرة من تصريحات أو صفحات لا يمكن الاعتداد به حيث قد يكون مقصودا لتصفية حسابات أو لمجرد السهو أو أو أو.....)".

وتابعت البرلمانية التعبير عن موقفها بعد إسقاط المستثمر المعروف وسط صناع الأدوية "حميد وهبي" من قبة البرلمان، "أن الأشياء البسيطة هي التي تؤثر فعلا على إرادة الناخبين فنتخذ القرار بالغاء انتخاب أعضاء البرلمان بناء عليها؟الأكيد أن الوان العلم لا يمكن أن يكون لها هذا التأثير العجيب...كما أن كل هذا الحرص على سلامة العملية الانتخابية وارادة الناخبين يجب أن يتجلى في إرادة محاربة الفساد الانتخابي الكبير والمنتشر والظاهر للعيان،خاصة ما يتعلق بتوزيع الأموال ودعم السلطة لمرشح دون الآخر وكذا استعمال أساليب الضغط والترهيب وغيرها، دون أن ننسى صيانة مخرجات العملية الانتخابية في تشكيل الحكومات وبناء التحالفات....أرى أنها مقتضيات قانونية متجاوزة تشوش على العملية الانتخابية أكثر مما تحصنها وبذلك تحتاج الى نقاش برلماني واسع لتعديلها وتوجيه الأضواء أكثر إلى خطورة الفساد الانتخابي الخطير الذي يحظى بتسامح مستهجن".

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