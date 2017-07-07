بالصورة.. هذا ما عثرت عليه المصالح الأمنية بسيارة داخل ميناء طنجة ﻿

قامت المصالح الأمنية، يومه الجمعة، بميناء طنجة المتوسط، بإيقاف 4 أشخاص على متن سيارة نفعية من نوع ماستر بحوزتهم 5 كيلوغرام من مخدر الشيرا ملفوفة في البلاستيك.

"شوف تيفي"

قامت المصالح الأمنية، يومه الجمعة، بميناء طنجة المتوسط، بإيقاف 4 أشخاص على متن سيارة نفعية من نوع ماستر بحوزتهم 5 كيلوغرام من مخدر الشيرا ملفوفة في البلاستيك.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعنيين بالأمر، عملوا على دس المخدرات تحت الكراسي التي يجلسون عليها داخل السيارة لكن فرقة المراقبة بواسطة الكلاب المدربة وجهاز السكانير و بتنسيق مع إدارة الجمارك مكنت من افشال خطتهم .

وأكد المصدر ذاته أن الموقوفون ستتم إحالتهم على المصلحة الولائيةً للشرطة القضائية قصد تعميق البحث الذي يجري بإشراف من النيابة العامة المختصة .