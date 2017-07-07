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ما جدوى تنظيم منتدى اتحاد غرف دول الخليج بأكادير في ظل الأزمة

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 16:32 ما جدوى تنظيم منتدى اتحاد غرف دول الخليج بأكادير في ظل الأزمة | بوليتيك
ما جدوى تنظيم منتدى اتحاد غرف دول الخليج بأكادير في ظل الأزمة
في ظل الأزمة الخطيرة التي تشهدها منطقة الخليج العربي بعد قرار مقاطعة قطر من طرف كل من السعودية، الإمارات، البحرين ومصر ودول أخرى بعد سلسلة من الاتهامات الموجهة لها من طرف دول الممانعة وأمريكا

شوف تيفي

في ظل الأزمة الخطيرة التي تشهدها منطقة الخليج العربي بعد قرار مقاطعة قطر من طرف كل من السعودية، الإمارات، البحرين ومصر ودول أخرى بعد سلسلة من الاتهامات الموجهة لها من طرف دول الممانعة وأمريكا لتمويلها للإرهاب. وفي ظل الصعوبات الاقتصادية التي أصبحت تعيشها جراء محاصرتها من الجهات الأربع... علمنا أنه بدعم من قطر في محاولة منها للالتفاف على قرار المقاطعة من الدول المذكورة سيتم تنظيم منتدى اقتصادي يقال عنه كبير لاتحاد غرف دول الخليج العربي من طرف كل من عبد الرحيم حسن النقي الأمين العام للاتحاد الغرف الخليجية وصالح الشرقي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر بمدينة أكادير في الفترة الممتدة من 16 إلى 17 نونبر المقبل..

ورغم كل ما روج لهذا المنتدى والتطبيل الإعلامي الذي رافقه من كونه سيبحث  عن آفاق الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية وما رافقه من بروباغوندا عن الاتحادات والغرف الخليجية والعربية المشاركة فيها.. قلل مصدر مهتم لـ"شوف تيفي" من قيمة هذا المنتدى في هذا الظرف بالذات مؤكدا هل يعقل في ظل الأزمة بين قطر ودول المقاطعة وفي ظل التوثر الحاصل الذي يشغل الرأي العام العربي والعالمي يمكن لهذا المنتدى أن ينظم.. ؟ وحتى إذا تمت المغامرة بذلك ونظم المنتدى فهل سيساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بين المغرب ودول الخليج كما صرح عبد الرحيم حسن النقي أم سيزيدها تأزيما؟ على العموم مهما كانت القراءات يقول نفس المصدر المنتدى لم يأت في الزمان والظرفية المناسبة مؤكدا ما جدوى تنظيم هذا المنتدى في ظل الأزمة ؟ .

الوالي السابق لاكادير زينب العدوي وعلى يمينها صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر وعلى يسارها باسل عوامل من اتحاد الغرف وبجانبه عبد الرحيم نقي خلال زيارة سابقة لاكادير لتنظيم ملتقى الاستثمار

‫شوف تيفي

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منتدى اتحاد غرف دول الخليج أكادير الأزمة السعودية الإمارات البحرين مصر

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