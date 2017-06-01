هذا ما قررته النيابة العامة بمحكمة الاستئناف للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال السرقات بالعنف بالرباط ﻿

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، صباح اليوم الجمعة، ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال السرقات بالعنف وتحت التهديد

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أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، صباح اليوم الجمعة، ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال السرقات بالعنف وتحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية جاء على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بحيث تم توقيف خمسة مشتبه فيهم، من ذوي السوابق القضائية العديدة، بعدما كانوا يعرضون ضحاياهم، والبالغ عددهم 41 حاليا، للسرقة بالعنف وتحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض وباستعمال سيارات مكتراة.

وأضاف أنه من بين الضحايا يوجد موظف شرطة وكذا مواطنة أجنبية تم سلبها حقيبتها اليدوية، التي كانت تضم منقولات شخصية وجواز سفر، والذي تم استرجاعه بعدما تخلى عنه المشتبه فيهم بإحدى قنوات الصرف الصحي بسلا، كما تم العثور بحوزة الموقوفين على سيارة وأسلحة بيضاء كانت تستعمل في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى مجموعة من العائدات الإجرامية المملوكة للضحايا.

وقد مكنت إجراءات البحث أيضا - يضيف البلاغ - من تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم المتورطين في اقتناء الهواتف والمنقولات المتحصلة من عمليات السرقة، وتم إخضاعهما بدورهما لبحث قضائي على خلفية نفس القضية.

وأشار البلاغ إلى أنه بعد الانتهاء من التحقيق مع المشتبه فيهم السبعة، تمت إحالة ستة منهم على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الجمعة، بينما لازال أحد الموقوفين رهن الحراسة الطبية بالمستشفى في انتظار عرضه هو الآخر على العدالة فور استقرار حالته الصحية.