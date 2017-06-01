عاجل وحصري..هذا ما قررته وزارة الداخلية في حق البرلماني صاحب إشاعة 17 مليار..وزوجته تقوم بخطوة مفاجئة ﻿

كشف مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' من منطقة حد السوالم، أن عونا قضائيا، سلم أمس الخميس، إلى زين العابدين الحواص المعتقل بسجن عكاشة إشعار عزل وزارة الداخلية له من منصبه كرئيس لبلدية حد السوالم ببرشيد.

"شوف تيفي"

كشف مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" من منطقة حد السوالم، أن عونا قضائيا، سلم أمس الخميس، إلى زين العابدين الحواص المعتقل بسجن عكاشة إشعار عزل وزارة الداخلية له من منصبه كرئيس لبلدية حد السوالم ببرشيد.

وأوضح المصدر ذاته أن زوجة الحواص "خديجة بودريق"، ولكونها وكيلة لائحة النساء الخاصة بحزب الاستقلال في الانتخابات الجماعية السابقة، فإنها تقدمت بطلب لتزكيتها حتى تعوض زوجها، وقد تقدم لمنافستها على هذا المنصب"بن الطيبي" عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وأضاف ذات المصدر أن العامل الجديد لبرشيد، قرر حل المجلس البلدي عقب عزل الحواص من منصبه، موضحا بأنه وفي حال عدم قبول ترشيح هذه الأخيرة فإن نائب وكيل لائحة الرجال "حكيم عفوت" سيكون الأقرب إلى تولي هذا المنصب بالرغم من أنه متابع هو الآخر في حالة سراح في نفس قضية الحواص.