 عاجل...''ناصر الزفزافي'' ينفي أمام الفرقة الوطنية أنه كاتب الرسالة بعد الاستماع إليه ويحمل مضمونها للمحامي ''محمد زيان'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا ما قررته النيابة العامة بمحكمة الاستئناف للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال السرقات بالعنف بالرباط | حوادث و حقوق

هذا ما قررته النيابة العامة بمحكمة الاستئناف للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال

خبر سار للمغاربة.. باي باي مطابقة الوثائق لأصولها في المغرب (شاهد الفيديو) | بووز

خبر سار للمغاربة.. ''باي باي'' مطابقة الوثائق لأصولها في المغرب (شاهد الفيديو)

ما جدوى تنظيم منتدى اتحاد غرف دول الخليج بأكادير في ظل الأزمة | بوليتيك

ما جدوى تنظيم منتدى اتحاد غرف دول الخليج بأكادير في ظل الأزمة

هذا ما قررته النيابة العامة بمحكمة الاستئناف للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال السرقات بالعنف بالرباط | حوادث و حقوق

هذا ما قررته النيابة العامة بمحكمة الاستئناف للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال

عاجل وحصري..هذا ما قررته وزارة الداخلية في حق البرلماني صاحب إشاعة 17 مليار..وزوجته تقوم بخطوة مفاجئة | بوليتيك

عاجل وحصري..هذا ما قررته وزارة الداخلية في حق البرلماني صاحب إشاعة 17 مليار..وزوجته تقوم بخطوة

عاجل...ناصر الزفزافي ينفي أمام الفرقة الوطنية أنه كاتب الرسالة بعد الاستماع إليه ويحمل مضمونها للمحامي محمد زيان | بوليتيك

عاجل...''ناصر الزفزافي'' ينفي أمام الفرقة الوطنية أنه كاتب الرسالة بعد الاستماع إليه ويحمل مضمونها

عاجل و بالصور: كازا تحترق | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور: كازا تحترق

هام للمغاربة.. ها التسعيرة ديال ركن السيارات والدراجات النارية أمام الشواطئ..وإلا لقيتو مشكل مع الكارديان..ها شنو ديرو | مجتمع

هام للمغاربة.. ها التسعيرة ديال ركن السيارات والدراجات النارية أمام الشواطئ..وإلا لقيتو مشكل مع

وزراء يحملون المسؤولية للإنتخابات في تعثر مشاريع الحسيمة | بوليتيك

وزراء يحملون المسؤولية للإنتخابات في تعثر مشاريع الحسيمة

أزمة إخوان بن كيران

عاجل...''ناصر الزفزافي'' ينفي أمام الفرقة الوطنية أنه كاتب الرسالة بعد الاستماع إليه ويحمل مضمونها للمحامي ''محمد زيان''

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 16:09 عاجل...ناصر الزفزافي ينفي أمام الفرقة الوطنية أنه كاتب الرسالة بعد الاستماع إليه ويحمل مضمونها للمحامي محمد زيان | بوليتيك
عاجل...''ناصر الزفزافي'' ينفي أمام الفرقة الوطنية أنه كاتب الرسالة بعد الاستماع إليه ويحمل مضمونها للمحامي ''محمد زيان''
علمت ''شوف تيفي'' أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء إستمعت صبيحة اليوم الجمعة، إلى زعيم حراك- الريف ''ناصر الزفزافي'' المعتقل بسجن عكاشة بأمر من الوكيل العام لمحكمة الإستئناف

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء إستمعت صبيحة اليوم الجمعة، إلى زعيم حراك- الريف "ناصر الزفزافي" المعتقل بسجن عكاشة بأمر من الوكيل العام لمحكمة الإستئناف للتحقيق حول تسريب رسالة بخط اليد يدعي زيان بأنها لناصر الزفزافي.

ووفق مصادر "شوف تيفي" فالإستماع لناصر الزفزافي من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يأتي بعد صدور بلاغ للمديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج تنفي من خلاله بشكل قاطع تسريب المعتقل بسجن عكاشة لأي رسالة، فيما يصر المحامي "محمد زيان" بأن الرسالة الخطية هي للزفزافي بعد تجميعها خلال عدة زيارات متكررة وفق تصريح خاص "لشوف تيفي".

واستنادا لذات المصادر، فقد نفى "ناصر الزفزافي" بشكل قاطع لعناصر الفرقة الوطنية كتابة أي رسالة للمحامي "محمد زيان" أو توقيعه لأي خطاب موجه لمواطني الحسيمة ونشطاء الحراك كما تم ترويجه .

وحسب مصادر متطابقة، فالزفزافي شدد على أن الرسالة ومضمونها لاتلزمه ولا علاقة له بها ، ما يعني أن مضمونها ومحتوياتها تلزم من أعلن عنها وهو المحامي "محمد زيان".


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الزفزافي ناصر المحكمة المحامي شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

ما جدوى تنظيم منتدى اتحاد غرف دول الخليج بأكادير في ظل الأزمة | بوليتيك

ما جدوى تنظيم منتدى اتحاد غرف دول الخليج بأكادير في ظل الأزمة

عاجل وحصري..هذا ما قررته وزارة الداخلية في حق البرلماني صاحب إشاعة 17 مليار..وزوجته تقوم بخطوة مفاجئة | بوليتيك

عاجل وحصري..هذا ما قررته وزارة الداخلية في حق البرلماني صاحب إشاعة 17 مليار..وزوجته تقوم بخطوة مفاجئة

وزراء يحملون المسؤولية للإنتخابات في تعثر مشاريع الحسيمة | بوليتيك

وزراء يحملون المسؤولية للإنتخابات في تعثر مشاريع الحسيمة

الأهداف السياسية للحكومة تفشل الهدنة الهشة بإقليم الحسيمة | بوليتيك

الأهداف السياسية للحكومة تفشل الهدنة الهشة بإقليم الحسيمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو حصري من صفرو..شوفو فين لقاو طفلة مقطعة وفيها الدود | خارج البلاطو
منذ 24 دقيقة

فيديو حصري من صفرو..شوفو فين لقاو طفلة مقطعة وفيها الدود

من قلب صفرو..شاهد دموع مؤثرة لأم و أخت الطفلة لي لقاوها مقطعة و فيها الدود..بغينا سيدنا يوصلو هاذ المنكر حيث المسؤولين آوت | خارج البلاطو

من قلب صفرو..شاهد دموع مؤثرة لأم و أخت الطفلة لي لقاوها مقطعة و فيها الدود..بغينا سيدنا يوصلو هاذ المنكر حيث المسؤولين ''آوت''

الحكومة لا علم لها برسالة ناصر الزفزافي المسربة من سجن عكاشة | خارج البلاطو

الحكومة لا علم لها برسالة ناصر الزفزافي المسربة من سجن عكاشة

حكومة العثماني تُحصي عدد معتقلي حراك الريف | خارج البلاطو

حكومة العثماني تُحصي عدد معتقلي حراك الريف

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذا ما قررته النيابة العامة بمحكمة الاستئناف للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال السرقات بالعنف بالرباط | حوادث و حقوق
منذ 40 دقيقة

هذا ما قررته النيابة العامة بمحكمة الاستئناف للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال

خبر سار للمغاربة.. باي باي مطابقة الوثائق لأصولها في المغرب (شاهد الفيديو) | بووز

خبر سار للمغاربة.. ''باي باي'' مطابقة الوثائق لأصولها في المغرب (شاهد الفيديو)

ما جدوى تنظيم منتدى اتحاد غرف دول الخليج بأكادير في ظل الأزمة | بوليتيك

ما جدوى تنظيم منتدى اتحاد غرف دول الخليج بأكادير في ظل الأزمة

هذا ما قررته النيابة العامة بمحكمة الاستئناف للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال السرقات بالعنف بالرباط | حوادث و حقوق

هذا ما قررته النيابة العامة بمحكمة الاستئناف للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال

﻿ ﻿
أمس 12:32 GMT

عاجل: الزفزافي ينفي تسليمه رسالة نصية لزيان من قلب عكاشة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.