عاجل...''ناصر الزفزافي'' ينفي أمام الفرقة الوطنية أنه كاتب الرسالة بعد الاستماع إليه ويحمل مضمونها للمحامي ''محمد زيان'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء إستمعت صبيحة اليوم الجمعة، إلى زعيم حراك- الريف ''ناصر الزفزافي'' المعتقل بسجن عكاشة بأمر من الوكيل العام لمحكمة الإستئناف

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء إستمعت صبيحة اليوم الجمعة، إلى زعيم حراك- الريف "ناصر الزفزافي" المعتقل بسجن عكاشة بأمر من الوكيل العام لمحكمة الإستئناف للتحقيق حول تسريب رسالة بخط اليد يدعي زيان بأنها لناصر الزفزافي.



ووفق مصادر "شوف تيفي" فالإستماع لناصر الزفزافي من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يأتي بعد صدور بلاغ للمديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج تنفي من خلاله بشكل قاطع تسريب المعتقل بسجن عكاشة لأي رسالة، فيما يصر المحامي "محمد زيان" بأن الرسالة الخطية هي للزفزافي بعد تجميعها خلال عدة زيارات متكررة وفق تصريح خاص "لشوف تيفي".



واستنادا لذات المصادر، فقد نفى "ناصر الزفزافي" بشكل قاطع لعناصر الفرقة الوطنية كتابة أي رسالة للمحامي "محمد زيان" أو توقيعه لأي خطاب موجه لمواطني الحسيمة ونشطاء الحراك كما تم ترويجه .



وحسب مصادر متطابقة، فالزفزافي شدد على أن الرسالة ومضمونها لاتلزمه ولا علاقة له بها ، ما يعني أن مضمونها ومحتوياتها تلزم من أعلن عنها وهو المحامي "محمد زيان".





