عاجل و بالصور: كازا تحترق ﻿

شوف تيفي:
اهتزت مدينة الدارالبيضاء في هذه اللحظات من يومه، الجمعة على وقع حريق خطير شب في منطقة خلاء نواحي حي مولاي رشيد.
و حسب ما عاينت "شوف تيفي" وصلت ألسنة اللهب إلى تجزئة حي مولاي رشيد الواقعة بالمنطقة ،الأمر الذي خلف اختناقات كثيرة في صفوف الساكنة التي تضررت منازلها بفعل قوة الحريق.
وقد وصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث بصعوبة بسبب الطريق الضيقة.
و سنعود لتفاصيل الفيديو بعد لحظات ...
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