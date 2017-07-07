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هام للمغاربة.. ها التسعيرة ديال ركن السيارات والدراجات النارية أمام الشواطئ..وإلا لقيتو مشكل مع الكارديان..ها شنو ديرو

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 15:55 هام للمغاربة.. ها التسعيرة ديال ركن السيارات والدراجات النارية أمام الشواطئ..وإلا لقيتو مشكل مع الكارديان..ها شنو ديرو | مجتمع
هام للمغاربة.. ها التسعيرة ديال ركن السيارات والدراجات النارية أمام الشواطئ..وإلا لقيتو مشكل مع الكارديان..ها شنو ديرو
قامت السلطات بمدينة أكادير، أخيرا، بنشر إعلان بشاطئ المدينة، يكشف عن التسعيرة الخاصة بركن السيارات والدراجات النارية أو الهوائية أمام الشاطئ خلال فترة الصيف.

"شوف تيفي"

قامت السلطات بمدينة أكادير، أخيرا، بنشر إعلان بشاطئ المدينة، يكشف عن التسعيرة الخاصة بركن السيارات والدراجات النارية أو الهوائية أمام الشاطئ خلال فترة الصيف.

وأرفقت السلطات كما تظهر صورة الإعلان أسعار الركن الرسمية برقم هاتفي يمكن للمواطنين المصطافين للشاطئ الاتصال به في حال حاول حارس ألسيارات أن يحصل على قيمة مادية تتجاوز المسموح به.

وحسب الإعلان المذكور فإن تسعيرة ركن السيارات هي درهمين نهارا وثلاثة دراهم ليلا، أم بالنسبة للدراجة النارية فهي خمسون سنتيم نهار وليلا.

وفور نشر هذا الإعلان بالعديد من الصفحات الفايسبوكية يومه الجمعة، طالب النشطاء المغاربة بتعميم هذا القرار على جميع شواطئ المملكة لوضع حد لحالة التسيب المنتشرة في أماكن ركن السيارات والدراجات النارية، وأيضا للوقوف بالمرصاد في وجه الحارس الذين دائبوا على استغلال فصل الصيف لإرغام المواطنين على دفع تسعيرات غير قانونية مقابل ركن العربات.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السلطات مدينة أكادير الدراجات النارية الهوائية

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