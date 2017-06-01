وزراء يحملون المسؤولية للإنتخابات في تعثر مشاريع الحسيمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن ثلاثة وزراء معنيين بأوراش ''برنامج الحسيمة منارة المتوسط''، كشفوا في إجتماع لهم أن السبب وراء تأخر وثيرة أشغال مشاريع الحسيمة راجع للإنتخابات التشريعية في أكتوبر من السنة الماضية.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن ثلاثة وزراء معنيين بأوراش "برنامج الحسيمة منارة المتوسط"، كشفوا في إجتماع لهم أن السبب وراء تأخر وثيرة أشغال مشاريع الحسيمة راجع للإنتخابات التشريعية في أكتوبر من السنة الماضية.



وحسب مصدر مطلع، فقد أخذ وزيرين في الحكومة الحالية الكلمة خلال إجتماع تنسيقي برئاسة سعد الدين العثماني الأسبوع الماضي خصص لدراسة المشاريع بمدينة الحسيمة بعد الغضبة الملكية وتشكيل لجنة للتحقيق، حيث صرحوا بأن حوالي 5 أشهر من التأخر سببها المباشر الإنتخابات التشريعية للولاية الحكومية الحالية، حيث أن مرحلة الإنتخابات عرفت توقف المشاريع بالكامل بسبب الحملات الإنتخابية مخافة إستغلالها لنيل أصوات المواطنين.



ووفق ذات المصدر، فالوزيرين أثارا كذلك مرحلة البلوكاج الحكومي، الذي زاد هو الآخر من تأخر وثيرة المشاريع وتأجيل بعض المقاولات وثيرة أشغالها إلى حين، بسبب غياب المراقبة، وتأخر تعيين وزراء رسميين بسبب الصراعات السياسية بين الأحزاب ورئيس الحكومة المكلف آنذاك عبد الإله بن كيران.





