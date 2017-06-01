الأهداف السياسية للحكومة تفشل الهدنة الهشة بإقليم الحسيمة ﻿

عاد نشطاء حراك-الريف إلى التهديد بالنزول للشارع للإحتجاج مجددا، لإجبار الحكومة على تنزيل الملف الحقوقي والمطلبي، وعلى رأسه إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الإحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مناطق

شوف تيفي



عاد نشطاء حراك-الريف إلى التهديد بالنزول للشارع للإحتجاج مجددا، لإجبار الحكومة على تنزيل الملف الحقوقي والمطلبي، وعلى رأسه إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الإحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مناطق متفرقة بإقليم الحسيمة.



وخرج نشطاء الحراك الذين إختفوا عن العالم الأزرق منذ إنسحاب القوات العمومية من إمزورن وساحة محمد السادس بالحسيمة، حيث بدأ الحديث عن العديد من المبادرات لإنهاء الأزمة التي إستمرت منذ 7 أشهر، وخلفت العديد من المعتقلين والمصابين في قوات الأمن والمواطنين بالإضافة إلى خسائر إقتصادية كبيرة.



وكشف نشطاء الحراك، أن السبب وراء فشل التهدئة التي تسير نحو إيجاد حل للملف، هو بداية إستغلال مبادرات التهدئة من قبل سياسيين محليين ورجال قانون، يهدفون إلى للعب البطولة في الملف، لتحقيق أجندات سياسوية ضيقة بمباركة أحزاب في الأغلبية الحكومية، والتي عجزت عن إيجاد الحلول على أرض الواقع.





