مؤلم وبالصور..هذه هي الطفلة التي تم قتلها وتقطيع جثتها بصفرو ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على صور، للطفلة ''خديجة'' التي عثر عليها أمس الخميس، جثة هامدة بدون أطراف بعد أن تم تقطيعها إلى أجزاء من طرف القاتل الذي تجهل إلى حدود الساعة هويته.

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على صور، للطفلة "خديجة" التي عثر عليها أمس الخميس، جثة هامدة بدون أطراف بعد أن تم تقطيعها إلى أجزاء من طرف القاتل الذي تجهل إلى حدود الساعة هويته.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الطفلة الضحية البالغة من العمر قيد حياتها ست سنوات، والتي كانت تدرس بـ "الروض"، اختفت الاثنين من منزل أسرتها الموجود بحي القصبة بمدينة صفرو.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية وفور العثور على جثة "خديجة" والتي تم التمثيل بها، سارعت إلى فتح تحقيق للكشف عن جميع خيوط هذه الجريمة البشعة وإيقاف مرتكبها في أسرع وقت ممكن.