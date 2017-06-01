انفراد:هذه هي الحالة الصحية للفنان المغربي أمينوكس بعد دخوله المستشفى العسكري بالرباط ﻿

شوف تيفي: م غ
كشفت مصادر جد مقربة من الفنان المغربي أمين التمري الملقب بأمينوكس ،أن حالته الصحية دخلت مرحلة الاستقرار و سيغادر قريبا المستشفى العسكري بالرباط.
و قالت ذات المصادر ، إن طاقما طبيا رفيعا ساهم بشكل كبير في رفع معنويات الفنان الذي من المنتظر أن يعود للساحة الفنية و معانقة جمهوره الوفي.
مصدرنا طالب من الجماهير المغربية أن تدعوا بالشفاء العاجل لأمينوكس و الابتعاد عن الشائعات التي تقول إنه لا يعاني من أي مرض و يريد خلق الفتنة و "البــــوز" على حساب صحته.
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