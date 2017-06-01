عاجل و بالفيديو.. محتجون يضرمون النار في سيارات وحواجز طرق تزامنا مع انعقاد قمة مجموعة العشرين بألمانيا ﻿

أضرم محتجون مناهضون للرأسمالية النار في سيارات وحواجز طرق وحاويات قمامة وألواح خشبية اليوم الجمعة فيما اجتمع زعماء مجموعة العشرين للمشاركة في قمة بمدينة هامبورج في شمال ألمانيا.

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أضرم محتجون مناهضون للرأسمالية النار في سيارات وحواجز طرق وحاويات قمامة وألواح خشبية اليوم الجمعة فيما اجتمع زعماء مجموعة العشرين للمشاركة في قمة بمدينة هامبورج في شمال ألمانيا.

وقالت الشرطة إن أعمال العنف التي اندلعت خلال مسيرات أمس الخميس استمرت حتى اليوم الجمعة. ومزق محتجون أطر إحدى سيارات الوفد الكندي للقمة وحطموا نوافذ قنصلية منغوليا.

وألقي القبض على ما لا يقل عن 29 محتجا بينما أصيب 111 من أفراد الشرطة حتى صباح اليوم بينهم ثلاثة نقلوا للمستشفى للعلاج.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن مجموعة صغيرة من محتجي اليسار المتطرف والفوضويين متورطة في العنف بينما ظل غالبية المحتجين ويقدر عددهم بنحو مئة ألف سلميين. وشارك نحو 12 ألفا في المسيرة الرئيسية.

لكن رغم نشر 15 ألف شرطي من كل ولايات ألمانيا وعددها 16 قالت السلطات إنها طلبت تعزيزات في وقت متأخر أمس بعد أن أدركت أن الوضع في شوارع هامبورج أصعب مما كان متوقعا.

وقال متحدث باسم الشرطة "سألنا في كل أنحاء البلاد إن كانت هناك قوات شرطة متاحة ويجري دراسة هذه الطلبات".

وذكرت الشرطة أن مجموعات أصغر من المحتجين هاجمت اليوم الجمعة سيارات شرطة إحداها بقنبلة حارقة.



