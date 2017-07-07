عاجل وبالصور..حادثة سير جد خطيرة بطريق الموت الرابطة بين فاس وتاونات ﻿

شهدت منطقة عين قنصرة وبالتحديد الطريق الرابطة بين مدينتي فاس وتاونات قبل قليل من يومه الجمعة، حادثة سير جد خطيرة، تتمثل في انقلاب سيارة خفيفة على متنها أربعة أشخاص من أسرة واحدة.

"شوف تيفي"

شهدت منطقة عين قنصرة وبالتحديد الطريق الرابطة بين مدينتي فاس وتاونات قبل قليل من يومه الجمعة، حادثة سير جد خطيرة، تتمثل في انقلاب سيارة خفيفة على متنها أربعة أشخاص من أسرة واحدة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحادث وقع بسبب أشغال توسيع جنبات الطريق أو "طريق الموت" كما dslsih أبناء تاونات، حيث اصطدمت السيارة بكمية من الرمال، قبل أن تنقلب للعديد من المرات، ما أسفر عن إصابة سائقها بكسور وجروح، بينما نجا باقي أفراد الأسرة من موت محقق نظرا لخطورة الحادث.

وعبر المصدر ذاته عن غضبه واستيائه الشديد بسبب تأخر أشغال إصلاح الطريق التي كانت على حد تعبيره سببا في سقوط المئات من القتلى خلال السنوات الماضية.