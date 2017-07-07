 عاجل وبالصور..حادثة سير جد خطيرة بطريق الموت الرابطة بين فاس وتاونات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الأهداف السياسية للحكومة تفشل الهدنة الهشة بإقليم الحسيمة | بوليتيك

الأهداف السياسية للحكومة تفشل الهدنة الهشة بإقليم الحسيمة

مؤلم وبالصور..هذه هي الطفلة التي تم قتلها وتقطيع جثتها بصفرو | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور..هذه هي الطفلة التي تم قتلها وتقطيع جثتها بصفرو

انفراد:هذه هي الحالة الصحية للفنان المغربي أمينوكس بعد دخوله المستشفى العسكري بالرباط | ثقافة و فنون

انفراد:هذه هي الحالة الصحية للفنان المغربي أمينوكس بعد دخوله المستشفى العسكري بالرباط

عاجل و بالفيديو.. محتجون يضرمون النار في سيارات وحواجز طرق تزامنا مع انعقاد قمة مجموعة العشرين بألمانيا | دولي

عاجل و بالفيديو.. محتجون يضرمون النار في سيارات وحواجز طرق تزامنا مع انعقاد قمة مجموعة العشرين

جد مؤثر وبالصورة.. أم مفجوعة تضع النتيجة المدرسية لابنها المتوفي على قبره بمراكش..وكلماتها له تدمي القلوب وتهز النفوس | حوادث و حقوق

جد مؤثر وبالصورة.. أم مفجوعة تضع النتيجة المدرسية لابنها المتوفي على قبره بمراكش..وكلماتها له تدمي

عاجل وبالصور..حادثة سير جد خطيرة بطريق الموت الرابطة بين فاس وتاونات | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حادثة سير جد خطيرة بطريق الموت الرابطة بين فاس وتاونات

بالفيديو..برلماني ينتفض في وجه العثماني داخل قبة البرلمان : المغرب يغرق و أنت غارق في التفاؤل ! (شاهد رد فعله) | بووز

بالفيديو..برلماني ينتفض في وجه العثماني داخل قبة البرلمان : المغرب يغرق و أنت غارق في التفاؤل !

بالفيديو ..سعد الدين العثماني يبشر المغاربة بهذا الإجراء‎ | بوليتيك

بالفيديو ..سعد الدين العثماني يبشر المغاربة بهذا الإجراء‎

الحكومة ستعوم الدرهم المغربي بعد ثلاثة أشهر من الدراسات | بوليتيك

الحكومة ستعوم الدرهم المغربي بعد ثلاثة أشهر من الدراسات

أزمة إخوان بن كيران

عاجل وبالصور..حادثة سير جد خطيرة بطريق الموت الرابطة بين فاس وتاونات

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 14:36 عاجل وبالصور..حادثة سير جد خطيرة بطريق الموت الرابطة بين فاس وتاونات | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..حادثة سير جد خطيرة بطريق الموت الرابطة بين فاس وتاونات
شهدت منطقة عين قنصرة وبالتحديد الطريق الرابطة بين مدينتي فاس وتاونات قبل قليل من يومه الجمعة، حادثة سير جد خطيرة، تتمثل في انقلاب سيارة خفيفة على متنها أربعة أشخاص من أسرة واحدة.

"شوف تيفي"

شهدت منطقة عين قنصرة وبالتحديد الطريق الرابطة بين مدينتي فاس وتاونات قبل قليل من يومه الجمعة، حادثة سير جد خطيرة، تتمثل في انقلاب سيارة خفيفة على متنها أربعة أشخاص من أسرة واحدة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحادث وقع بسبب أشغال توسيع جنبات الطريق أو "طريق الموت" كما dslsih أبناء تاونات، حيث اصطدمت السيارة بكمية من الرمال، قبل أن تنقلب للعديد من المرات، ما أسفر عن إصابة سائقها بكسور وجروح، بينما نجا باقي أفراد الأسرة من موت محقق نظرا لخطورة الحادث.

وعبر المصدر ذاته عن غضبه واستيائه الشديد بسبب تأخر أشغال إصلاح الطريق التي كانت على حد تعبيره سببا في سقوط المئات من القتلى خلال السنوات الماضية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي طريق الموت عين قنصرة الألطاف الإلهية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مؤلم وبالصور..هذه هي الطفلة التي تم قتلها وتقطيع جثتها بصفرو | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور..هذه هي الطفلة التي تم قتلها وتقطيع جثتها بصفرو

جد مؤثر وبالصورة.. أم مفجوعة تضع النتيجة المدرسية لابنها المتوفي على قبره بمراكش..وكلماتها له تدمي القلوب وتهز النفوس | حوادث و حقوق

جد مؤثر وبالصورة.. أم مفجوعة تضع النتيجة المدرسية لابنها المتوفي على قبره بمراكش..وكلماتها له تدمي القلوب وتهز النفوس

عاجل: فاجعة تهز مدينة الحسيمة تزامنا مع صلاة الجمعة وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل: فاجعة تهز مدينة الحسيمة تزامنا مع صلاة الجمعة وهاشنو وقع

عاجل و بالصور..شوفو أشنو وقع فالطريق السيار بين كازا و المحمدية | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..شوفو أشنو وقع فالطريق السيار بين كازا و المحمدية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب صفرو..شاهد دموع مؤثرة لأم و أخت الطفلة لي لقاوها مقطعة و فيها الدود..بغينا سيدنا يوصلو هاذ المنكر حيث المسؤولين آوت | خارج البلاطو
منذ 52 دقيقة

من قلب صفرو..شاهد دموع مؤثرة لأم و أخت الطفلة لي لقاوها مقطعة و فيها الدود..بغينا سيدنا يوصلو هاذ المنكر حيث المسؤولين ''آوت''

الحكومة لا علم لها برسالة ناصر الزفزافي المسربة من سجن عكاشة | خارج البلاطو

الحكومة لا علم لها برسالة ناصر الزفزافي المسربة من سجن عكاشة

حكومة العثماني تُحصي عدد معتقلي حراك الريف | خارج البلاطو

حكومة العثماني تُحصي عدد معتقلي حراك الريف

أول تصريح لملكة جمال حب لملوك..هاشنو قدمت للجنة التحكيم باش اختاروني ( فيديو) | خارج البلاطو

أول تصريح لملكة جمال حب لملوك..هاشنو قدمت للجنة التحكيم باش اختاروني ( فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الأهداف السياسية للحكومة تفشل الهدنة الهشة بإقليم الحسيمة | بوليتيك
منذ 5 دقائق

الأهداف السياسية للحكومة تفشل الهدنة الهشة بإقليم الحسيمة

مؤلم وبالصور..هذه هي الطفلة التي تم قتلها وتقطيع جثتها بصفرو | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور..هذه هي الطفلة التي تم قتلها وتقطيع جثتها بصفرو

انفراد:هذه هي الحالة الصحية للفنان المغربي أمينوكس بعد دخوله المستشفى العسكري بالرباط | ثقافة و فنون

انفراد:هذه هي الحالة الصحية للفنان المغربي أمينوكس بعد دخوله المستشفى العسكري بالرباط

عاجل و بالفيديو.. محتجون يضرمون النار في سيارات وحواجز طرق تزامنا مع انعقاد قمة مجموعة العشرين بألمانيا | دولي

عاجل و بالفيديو.. محتجون يضرمون النار في سيارات وحواجز طرق تزامنا مع انعقاد قمة مجموعة العشرين

﻿ ﻿
أمس 12:32 GMT

عاجل: الزفزافي ينفي تسليمه رسالة نصية لزيان من قلب عكاشة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.