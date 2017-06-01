الحكومة ستعوم الدرهم المغربي بعد ثلاثة أشهر من الدراسات ﻿

كشفت مصادر مطلعة ''لشوف تيفي'' أن إجتماع ممثلي الأغلبية الأخير برئاسة سعد الدين العثماني هو الذي قرر تأجيل إجراءات تطبيق تعويم الدرهم، عبر التدرج من نظام مرن متحكم في سعر صرف الدرهم مقابل الأورو

شوف تيفي





كشفت مصادر مطلعة "لشوف تيفي" أن إجتماع ممثلي الأغلبية الأخير برئاسة سعد الدين العثماني هو الذي قرر تأجيل إجراءات تطبيق تعويم الدرهم، عبر التدرج من نظام مرن متحكم في سعر صرف الدرهم مقابل الأورو والدولار، في أفق تعويمه بشكل نهائي.



وحسب ذات المصادر، فزعماء الأغلبية، وافقوا رئيس الحكومة بتأجيل وزارة المالية لقرار تعويم الدرهم، إلى حين دراسة نتائج القرار على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تتخوف الحكومة من إرتفاع ثمن بعض المواد الأولية مباشرة بعد إعلان تعويم الدرهم، ما دفع بالحكومة إلى تأجيل الإصلاح المالي الجديد.



وإستنادا لذات المصادر الخبيرة، فالحكومة ستحتاج على الأقل لثلاثة أشهر قبل إعلان بداية تعويم الدرهم، حيث يراهن رئيس الحكومة على القيام بدراسات لتحديد الأثار المنتظرة لما بعد قرار تعويم الدرهم، والذي ينتظر أن يلاقي معارضة من قبل الشارع وهو ما تتخوف منه الحكومة وأغلبيتها.



وفي ذات السياق، رد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة على سؤال "لشوف تيفي" حول تاريخ إعلان تعويم الدرهم بالقول" قرار تعويم الدرهم قائم وإعلانه سيكون في الوقت المناسب"، مضيفا، "بأن إعلان التوقيت مرتبط بالدراسات وقرار الحكومة عبر الوزارة المختصة".





