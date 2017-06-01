هام للمغاربة المسافرين للولايات المتحدة الأمريكية..هذا ما تنوي أمريكا القيام به ﻿

كشف موقع ''البيان الإماراتي'' قبل قليل من يومه الجمعة، أن مسؤول كبير في شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، قال إن الشركة تتوقع رفع الحظر الأميركي على اصحاب أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من

"شوف تيفي"



كشف موقع "البيان الإماراتي" قبل قليل من يومه الجمعة، أن مسؤول كبير في شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، قال إن الشركة تتوقع رفع الحظر الأميركي على اصحاب أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية بالجزء المخصص للركاب على الطائرات المتجهة للولايات المتحدة بحلول 19 يوليوز الجاري.

وأوضح الموقع الإماراتي أن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، قال "إن المفاوضات مع السلطات الأمريكية جارية وتتوقع رفع الحظر بحلول 19 يوليوز على أقصى تقدير".

وذكر "البيان" بأن طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية التركية، أعلنوا رفع الحظر عن رحلاته الأسبوع المنقضي.