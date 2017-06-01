تحديد المياه الإقليمية للمملكة المغربية يغضب جبهة ''البوليساريو'' ﻿

أصدرت جبهة ''البوليساريو'' الإنفصالية بيانا تنديديا بعد قرار الحكومة المغربية يوم أمس الخميس إصدار مشاريع قوانين لرسم حدود مياه الإقليمية للمغرب، خاصة على مستوى الجبهة البحرية بالصحراء المغربية.

شوف تيفي





أصدرت جبهة ''البوليساريو'' الإنفصالية بيانا تنديديا بعد قرار الحكومة المغربية يوم أمس الخميس إصدار مشاريع قوانين لرسم حدود مياه الإقليمية للمغرب، خاصة على مستوى الجبهة البحرية بالصحراء المغربية.



ورغم أن مشروع القوانين التنظيمية التي أعلنت علنه الحكومة، يرتكز على مواد من القانون الدولي، خاصة الموقع برعاية الأمم المتحدة لسنة 1982 والذي وقع عليه المغرب رسميا سنة 2007 تحث مسمى قانون البحار، رفضت البوليساريو القرار معتبرة إياه غير قانوني.



وسبق لمصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أكد أن القوانين التنظيمية التي ستحال على البرلمان قريبا، لتثبيت الولاية القانونية للممكلة على المجالات البحرية وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها لا تدخل في نطاق السيادة المغربية، وهو ما أغضب البوليساريو التي تعول على الفراغ القانوني للعب دور الضحية أمام المنظمات الدولية.





