عاجل بالفيديو والصور..نايضة في جامعة عبد المالك السعدي بطنجة و إغماءات بالجملة..وها شنو واقع ﻿

شهدت جامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة، قبل قليل من يومه الجمعة، أحداثا مثيرة، أبطالها طلبة محتجون، دخل البعض منهم في حالة هستيرية تسببت في وقوع إغماءات في صفوفهم، عقب منعهم من اجتياز الامتحانات

"شوف تيفي"

شهدت جامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة، قبل قليل من يومه الجمعة، أحداثا مثيرة، أبطالها طلبة محتجون، دخل البعض منهم في حالة هستيرية تسببت في وقوع إغماءات في صفوفهم، عقب منعهم من اجتياز الامتحانات الاستدراكية.

وحسب أحد الطلبة في اتصال له مع "شوف تيفي" فإن العديد من الطلبة، عبروا عن غضبهم واستيائهم الشديد بسبب قرار إدارة الجامعة منعهم من اجتياز الامتحانات الاستدراكية في مجموعة من المواد، ما دفع بهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية، طالبوا من خلالها بفتح تحقيق بخصوص النقاط التي تحصلوا عليها وتسجيل البعض منهم غائبا بالرغم من اجتيازهم الامتحانات.

واتهم الطالب المتحدث العديد من الأساتذة بتلقي الرشوة خلال الامتحانات، مشيرا إلى أن البعض منهم رفضووا اقتناء بعض الكتب لاجتياز الامتحانات.





