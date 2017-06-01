عاجل :تنظيم الدولة الإسلامية يقتل صحافيين بهذه الدولة العربية ﻿

أقدم تنظيم الدولة الإسلامية على قتل صحافيين عراقين يعملان لقناة ''هنا صلاح الدين'' في قرية جنوب الموصل، وفق بيان للقناة يومه الجمعة، وذلك حسب ما كشفت عنه قبل قليل وكالة فرانس بريس.

"شوف تيفي"



أقدم تنظيم الدولة الإسلامية على قتل صحافيين عراقين يعملان لقناة "هنا صلاح الدين" في قرية جنوب الموصل، وفق بيان للقناة يومه الجمعة، وذلك حسب ما كشفت عنه قبل قليل وكالة فرانس بريس.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية، تسللوا إلى قرية إمام غربي في وقت سابق من الأسبوع الحالي، وسيطروا على أجزاء منها، حيث تخوض القوات الأمنية حاليا معارك لطردهم، بحسب ما أكد مسؤولون، واختطفوا الصحافيين.