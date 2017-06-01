عاجل: فاجعة تهز مدينة الحسيمة تزامنا مع صلاة الجمعة وهاشنو وقع ﻿

شوف تيفي:م غ
علمت" شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن شابا لقي مصرعه غرقا بشاطئ سطيحات بالحسيمة قبل قليل من يومه الجمعة.
و قالت مصادرنا، إن أصدقاء الهالك حاولوا إنقاد رفيق دربهم الذي وصل إلى الحسيمة في رحلة صيفية من مدينة الدارالبيضاء، دون جدوى حيث تكلف السباحون المنقذون التابعين للوقاية المدنية، من انتشال الجثة من عمق البحر.
تجدر الإشارة أن حوادث الغرق توالت منذ بداية فصل الصيف في مختلف الشواطئ المغربية.
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